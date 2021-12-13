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南加最嚴重的暴風雨將到來 居民該如何防範

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
南加最嚴重暴風雨將到來，居民加強防範。（KTL5）
南加最嚴重暴風雨將到來，居民加強防範。（KTL5）

一個強大的太平洋風暴系統將席捲西海岸，並為南加州帶來大雨、山雪和強風。美國國家氣象局警告說，「本季最嚴重的風暴」將在寒冷但乾燥的周末後到來，從13日（周一）下午和晚上開始，南加一些地區及山脈將面臨嚴重的暴風雨。

氣象員在周日下午的一條推文中指出，周一晚些時候和周二將遭遇一場強大的風暴，風看起來更強了，山上的降雪量也將增大。預計山谷和沿海地區會有一到三吋的降雨，而山麓和山區會有 三到五吋的降雨，沙漠地區將有多達一吋的降雨。國家氣象局表示，預計每小時高達 45 至 65 哩的陣風將席捲南加州的山脈。

官員們還在監測火傷區域，這些地區可能會在即將到來的暴風雨中引發危險的泥石流和山洪暴發。由於這些潛在的危險，居住在 Alisal Burn Area 附近的居民，周日已收到疏散警告。據國家氣象局稱，該警告影響了住在Las Flores Canyon以西、Mariposa Reina以東、West Camino Cielo以南的人們。

洛杉磯消防局官員提醒居民注意與降雨相關的泥石流危險，建議住在最近火傷區域附近的民眾執行以下操作：

在當地的洛縣消防局獲取需要的沙袋和教學材料；制定一個所有家庭成員都容易理解的應急計劃；密切關注廣播和電視新聞，了解所在地區的天氣狀況和洪水信息；如果下令疏散，請立即離開；確定疏散時需攜帶的重要物品，例如電腦、照片、重要文件、藥物、以及家人和寵物的其他必需品；足夠的食物和水供應家人至少 72 小時；在應急包裡放一個收音機和一個裝有新電池的手電筒。

面對嚴重暴風雨，洛杉磯消防局對其他民眾建議如下：遠離防洪渠道、集水池、峽谷和自然水道，這些地方在大雨期間容易發生洪水；不要試圖穿過洪水氾濫的地區，也不要步行或乘車進入流動的水域；如果被洪水困在車內，盡可能留在車內並撥打911，如有必要，請在車頂等待尋求幫助；如果看到有人被捲入流動的水中，不要進入水中嘗試救援，立即撥打 911，如果可能，向他們扔繩子或某種漂浮裝置。

南加最嚴重暴風雨將到來，居民加強防範。（KTL5）
南加最嚴重暴風雨將到來，居民加強防範。（KTL5）

洪水 風暴 南加

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