華埠中華會館四大首長候選人鄺松齡團隊舉行聖誕餐會

羅省中華會館新一屆四大首長候選人邀請所屬僑團主要成員團聚。（周賜軒提供）

洛杉磯華埠 中華會館新一屆四大首長候選人以鄺松齡為首的團隊，12日晚在金龍酒家舉辦慶祝耶誕節 聯歡會，邀請中華會館所屬27個僑團元老、顧問、主席代表及理監事等，超過200人出席。

鄺松齡團隊由他競選主席；副主席、候選正、副監事長，則分別由周賜軒、蔡惠玲和胡卓球競選。據了解，作為中華會館傳統，每屆四大首長候選者都會舉辦這項活動，一方面是與大家共慶耶誕節，另一方面也是拜票，希望大家支持。向參與者宣講競選理念，新領導團隊如何繼續遵守中華會館章程，秉承國父精神發揚中華文化，推進僑團各項事業。

主席候選人鄺松齡表示，他曾經擔任過中華會館正、副監事長，一直為各僑團及社區民眾謀福利、保障社區治安，確保華埠發展及保持傳統文化。同時也與城市規劃機構配合，制定華埠整體發展計畫，建立文化中心。還爭取弱勢居住單位權益，並減少失車狀況。與警方及中華會館福僑會合作，解決華埠治安問題。還利用自己掌握的科技知識，提升會館網站功能等等。

他認為，很多工作內容都需要持續進行，但由於任期有限，所以希望建立不同工作組來處理這些事務，以方便工作組不受任期限制。也希望27個僑團增不斷有新生力量，讓中華會館及所屬僑團能夠持續發展運作，並不斷為下一代提供參與活動平台。

鄺松齡強調，新團隊一旦獲選，一定秉承國父孫中山精神、發揚中華文化、團結和諧、奉獻僑社、傳承創新、開拓未來。

宣布競選中華會館新一屆四大首長的另一支李金生團隊，正副主席及正副監事長，分別由李金生、關榮撰、司徒展環和呂梁蘭芳競選。這支團隊訂18日晚上在金龍酒家舉辦一樣的活動。