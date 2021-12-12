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聖市送火雞慈善活動 醫師贊助200多隻火雞

記者王珂／洛杉磯報導
活動現場。（ 記者王珂╱攝影）
活動現場。（ 記者王珂╱攝影）

聖蓋博地區耶誕節送火雞慈善活動，12月12日中午12點在聖蓋博市的大劇院（Mission Playhouse）停車場舉行，現場共發放約200多隻火雞。

洛杉磯縣政委員巴格的社區代表吳忠國、聖蓋博市副市長丁言愉、醫生尤金·艾倫（Dr.Eugene Allen）等人參加了慈善活動，並為前來排隊的居民發放火雞。

影音來源:記者王珂

據瞭解，此次活動由尤金·艾倫醫生贊助，他共贊助了四個城市共計1000隻火雞，聖蓋博地區得到250隻火雞。為了表達對尤金·艾倫的感謝，丁言愉代表聖蓋博市為他頒發獎狀，表彰他的愛心。

吳忠國說作為洛杉磯縣的社區聯絡代表，他很開心聯絡此類活動，大家開心的聚在一起，共同慶祝耶誕節的到來。

丁言愉稱尤金·艾倫每年都會選擇地區做慈善互動，而每次在華人區的愛心活動，都會有義工來幫忙，這讓他很感動，聖蓋博市府也提供場地表示支持。

丁言愉說，「這是宣揚愛心的活動，聖蓋博市府和我都特別支持，我在社區服務二三十年，深切的感受到社區真的需要多一些關愛。我畢業於交大，校訓是飲水思源，當你有機會施於別人愛心的時候，就一定要及時去做，這比索取能讓你感到快樂。」

他表示聖蓋博市大約60%以上的居民是亞裔，美國是一個多元化國家，聖蓋博地區也由多種族結合而成，就像這次活動，尤金·艾倫是非裔，他的太太是華裔。另外一個到場的議員是拉丁裔，只有各族群彼此交流，相互融合才會讓社區更和平和安全，也是未來的趨勢。

彼此不了解才會有仇恨，更多的瞭解會消弭仇恨，大家需要多一些愛心，在一次次的愛心活動中逐漸增強瞭解，不是一朝一夕就能建立信任關係。

活動現場尤金·艾倫醫生（左）贊助當天的火雞。（ 記者王珂╱攝影）
活動現場尤金·艾倫醫生（左）贊助當天的火雞。（ 記者王珂╱攝影）
活動現場合影。（ 記者王珂╱攝影）
活動現場合影。（ 記者王珂╱攝影）
活動現場合影。（ 記者王珂╱攝影）
活動現場合影。（ 記者王珂╱攝影）
活動現場合影 。（記者王珂╱攝影）
活動現場合影 。（記者王珂╱攝影）

聖蓋博 耶誕節 洛杉磯

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