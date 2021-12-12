南加內陸男子與兩名未成年男女 涉持槍快閃系列搶劫

24歲系列持槍搶劫嫌犯萊特。（警方提供）

南加 內陸河濱縣（Riverside County）近日也發生快閃持槍系列搶劫案，一名24歲男子和兩名男女未成年人被捕。男女未成年人嫌犯分別是17歲和15歲。

河濱縣警方發布資訊，24歲嫌犯萊特（Deshawn Wright），聖伯納汀諾市居民，於12月9日與一名17歲少年，以及一名15歲女孩，涉嫌四起持槍搶劫案被捕。警方發言人說，當時警方接到派里斯市（Perris）兩起搶劫案報警，分別發生在東四街2000號街區和400號街區，兩案發生時間相隔十分鐘左右。目擊者說，嫌犯闖進商家，揮舞手槍，要業者交出液體鎮痛藥物Codeine。

一個小時後，在莫瑞諾谷市（Moreno Valley ）Frederick街12000號街區，以及Ironwood街23000號街區，也發生兩起類似案件。警方通過監控錄像，最先確認其中17歲少年涉及以上四起搶劫案。通過調查嫌犯駕駛車車牌，確定屬於在鳳凰城偷竊車。隨後，警方將三名嫌犯乘坐車攔截並拘捕。

兩名未成年嫌犯拘押在內陸西南拘押中心。男性少年嫌犯涉嫌多起持槍搶劫重罪，女少年嫌犯不得保釋。嫌犯萊特拘押在茉莉塔市（Murrieta）Byrd Dentention Center，不得保釋。