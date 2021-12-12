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南加內陸17歲少年涉嫌槍殺案被捕

記者啟鉻／綜合報導
聖伯納汀諾17歲少年涉嫌槍殺案被捕 （警方提供）
聖伯納汀諾17歲少年涉嫌槍殺案被捕 （警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾市（San Bernardino )一名17歲少年，因涉嫌2021年10月初的一起槍殺案，近日被捕。警方表示，這起槍殺案導致一名男子死亡。另外一名18歲男子涉嫌在內陸雷德蘭市（Redlands）一家副食連鎖超市揮舞一支偽造攻擊步槍，驚嚇顧客，也被警方拘捕。

內陸利維多市（Rialto）警局警探近日確認17歲少年嫌犯，就是2021年10月7日發生在市區一起槍殺案的兇手。這起案件導致一名男子死亡，死者是Juan Carlos Juarez。少年嫌犯涉嫌謀殺，被拘押在聖伯納汀諾少年犯拘押中心，警方相信還有兩名嫌犯。由於少年嫌犯未成年，警方拒絕透露姓名。

雷德蘭市警方表示，一名18歲男子涉嫌在市區一家連鎖超市揮舞一支偽造的攻擊步槍，被警方拘捕。該男子是Nathaniel Rodrigo Cortes，於12月9日走近位於東Colton街10號街區連鎖超市Stater Bros. Market，向來往顧客揮舞偽造攻擊步槍，然後駕駛一輛紅色轎車離開。警方接到報警後展開調查。根據目擊者提供嫌犯的車牌號，警方在西棕櫚街1200號街區找到嫌犯駕駛的紅色轎車，並設置了監控裝置。

次日上午，嫌犯離開公寓駕車離開。警方在不遠處將他攔截，並在車的後備箱發現偽造攻擊步槍及部分槍枝。嫌犯涉嫌揮舞偽造槍枝威脅公眾被捕。該案正進一步調查中。

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