南加海運恢復時好時壞 供應鏈問題明年持續解決

Golden Bridge International Inc 的執行總裁（CEO ）趙津 。（主辦方提供）

自疫情 以來，海運成本一再水漲船高，運費增加了10%以上，也反應了美國經濟恢復的現狀，有些行業在迅速恢復，比如現在好的餐館一座難求，出現報復性消費，另如聖誕節去夏威夷的機票也很火爆，但也有一些行業發展依舊緩慢，預計供應鏈問題會在2022年持續解決。

Golden Bridge International Inc 執行總裁趙津（ Charles Zhao），12月7日在美中工商協會主辦的一項論壇上，分享了他這麼多年從事物流行業的經驗。提及疫情期間物流運輸問題十分棘手，原本2000美元一個貨櫃現在已經漲價到1萬3000至1萬4000美元，最高1萬6000美元，海運從四美元一公斤到現在的14、15美元一公斤，很多貨物價值開始低於運費，出現很多廠商運過來的物品來不及銷售，在罰款的壓力下棄貨不要。

趙津說，現在港口堵塞已經到了非常嚴峻的程度，長堤港12月6日有超過100艘大船停在洛杉磯港 口外邊，如果大家近期去海邊，會發現近海的船少了點，那是因為加州 政府回應居民呼籲，稱受不了貨船長期污染環境，排放污水，而規定一些船隻必須停靠在150海哩之外，給很多船員造成很多不便。」

因為內海有海警，會定時給船員送水和新鮮蔬菜，而外海的船隻因為離岸太遠只能在船上等著，在其他碼頭一天一夜能卸完的船在洛杉磯碼頭七至八天是常態，首先是效率低，其次基礎設施落後，最後是卡車短缺。

趙津說，碼頭像人類身體的心臟，鐵路是血管和動脈，卡車是毛細血管，血液通過血管供應全身，身體才能有力量。而疫情以來碼頭的堵塞由運輸問題逐漸演變成社會問題，發酵出社會新聞而不是行業新聞，這並不是一天兩天能夠解決，恐怕在明年年底之前，聖誕季結束時能有所好轉，就算是不錯了。

究其原因，碼頭為什麼這麼堵，是因為鐵路沒有辦法把櫃子從碼頭拉走，碼頭裡堆滿了貨物，船來了沒地方卸貨，卡車也不夠用，各個倉庫都是滿的，因為卸完貨的空櫃都堆在倉庫裏，碼頭也沒有地方接空櫃，就形成了惡性循環。

空櫃無法還回去，車和櫃子的堆存費等，成本輕輕鬆鬆都能多出2000美元，不僅是美國線漲價，亞洲線的運費也漲了，物流的堵塞造成各方面成本都在增加。