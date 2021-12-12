疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難
隨著美國開放入境限制，越來越多的中國父母來美探親，之前有傳中國父母在中國辦理護照或簽證有困難的說法，但是不少人表示父母最近都拿到了護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。
之前有中國父母因護照過期或申請護照遇到出境困難的說法，但是最近這個趨勢有所鬆動。華人劉小姐的父母在前兩周剛在北京的街道派出所問過護照過期的事。她的媽媽還給警方看外孫照片，派出所人還挺熱心，跟他們說讓美國的子女寫個邀請信，說明工作忙要他們過來看娃，再附上出生證和身份證明之類的文件翻譯件，就給辦了。
還有西安的一名華人網友表示，他父母剛收到護照，是在出入境管理局辦的。他父母給的理由是獨生子女在美國因為疫情回不來，他們年紀大了需要照顧，工作人員於是要了他的美國護照和駕照複印件，讓其父母填了一張表，聲明是自願去美國，工作人員已經多次提醒無效，疫情風險自負。接下來的辦理過程很順利，三周就拿到新護照。但他父母今年春天去問的時候完全不給辦，現在看來政策鬆動一些。
同樣也有華人的岳父母辦護照更新，也是寫一個申請信就可以了。申請信大約就是說去美國要幫女兒帶孩子。還有華人父母上個月辦的護照更新（已過期半年），官方也是讓填一個申請表，出國理由可以寫年老需要照顧，來帶孩子，甚至給老人移民。但千萬別說旅遊探親，最好填「其它」就給辦。不過辦護照的人強調，護照辦下來如果不出去的話，後面會受到懲罰。
華人孫先生說，他在中國做旅行社的朋友說，現在能出國的是學生，因為讀書原因必須出國，第二是工作（但商務洽談不行），第三是直系親屬生老病死生孩子什麼的可以。一個想從中國帶錢去澳洲搞投資的人在海關卻被勸退沒讓上飛機。總結就是普通百姓好出來，有錢人現在想出來沒那麼容易。
律師郝琦表示，那些在中國擁有十年簽證和有效護照的人，來美國基本沒有問題，但是那些在中國想去廣州做移民面試的人最近卻無法進行，很多客人要求改期，因為一些社區關閉，或沒辦法做身體檢查，或有隔離要求等原因，無法按照規定時間參加面試，只能要求延期移民簽證面談。
她說，想來美國的中國人還是不少，但是觀望的人比較多。因為很多人不了解中美關係。有客人最近回到美國，中國家人以為他來美送死，因為中國對美國的宣傳是當地治安差疫情嚴重。
律師許俊良表示，最近拿有效旅遊或學生簽證入境都沒有什麼問題，相對的是移民簽證麻煩一些。當地領事館雖然逐步開放處理，但是各個省還有私下的封城，導致客人無法離開去廣州面談。在中國體檢也很慢，除了接種疫苗做核酸檢查，還要檢查痰。
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