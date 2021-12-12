我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨／牛毓琳：正在積極考慮參選紐約州參議員

G7外長會議主席國聲明 再度關切台海局勢

女子從南加郵輪陽台上落海 搜尋工作仍在進行

記者邵敏／綜合報導
一名女子12月11日在一艘南加州郵輪上落水，地點是位於墨西哥 Ensenada 海岸附近。（NBC視頻截屏）
一名女子12月11日在一艘南加州郵輪上落水，地點是位於墨西哥 Ensenada 海岸附近。（NBC視頻截屏）

據海岸警衛隊稱，一名女子12月11日（周六）在一艘南加郵輪上落水，落水的具體地點位於聖地牙哥以南約 80 哩處、墨西哥 Ensenada 海岸附近，目前搜尋工作還在進行中。

根據嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise Line）的聲明，11日上午，嘉年華奇蹟號（Carnival Miracle）上的乘客被告知，一名未公開身分信息的女士不幸從這艘郵輪的客房陽台上掉入大海。海岸警衛隊士官 Adam Stanton 稱，這名 20 多歲的乘客是在當天凌晨 3 時 30 分左右落水。

海岸警衛隊官員在一條推文中說，美國海岸警衛隊和墨西哥海軍的工作人員正在共同努力尋找這名落水女子。

據悉，該郵輪週四從南加長堤 （Long Beach）地區出發，周日返回。嘉年華在聲明中表示，發生遊客落水事故後，這艘船在協助海岸警衛隊後獲釋，之後前往Ensenada，然後返回南加州。該郵輪公司對於出事的遊客家人表示慰問，「我們與遊客及其家人同在，我們的護理團隊正在提供必要的支持。」

記錄顯示，嘉年華奇蹟號的母港位於南加長堤，它從加州的港口駛往阿拉斯加、夏威夷和墨西哥，可容納超過 2100 人。目前還沒有關於該事件的更多細節。

一名女子12月11日在嘉年華奇蹟號上落水，目前搜尋工作仍在進行中。（NBC視頻截...
一名女子12月11日在嘉年華奇蹟號上落水，目前搜尋工作仍在進行中。（NBC視頻截屏）

郵輪 南加 加州

上一則

聖蓋博華人小店 1年被盜3次 店主嘆一年白忙

下一則

南加州大學外籍留學生在街頭被賽車撞死

延伸閱讀

洪巍 連任政大南加校友會會長

洪巍 連任政大南加校友會會長
Omicron入侵 長堤出現首例

Omicron入侵 長堤出現首例
南加長堤報告首例新變種病毒Omicron感染病例

南加長堤報告首例新變種病毒Omicron感染病例
挪威逍遙號郵輪確診增至17人 1例疑染Omicron

挪威逍遙號郵輪確診增至17人 1例疑染Omicron
挪威郵輪10確診 乘客：下船才知有人染疫

挪威郵輪10確診 乘客：下船才知有人染疫
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

熱門新聞

銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

2021-12-07 11:55
現金買房要通報，房價受影響？（Pixel）

世說新聞／現金買房要通報 房市慘了？

2021-12-07 21:22
華女劉洋洋車禍遇難，她的同事們設立了眾籌頁面幫助辦理後事。（GoFundMe網頁截圖）

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

2021-12-11 21:15
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

救急 許家印公子降價賣豪宅

2021-12-05 02:20
洛杉磯聯邦檢察官辦公室。（谷歌地圖）

洛市亞裔老闆短報商品價格逃稅　現被判吐出上億元

2021-12-06 18:35

超人氣

更多 >
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？
加州38醫護染疫源頭確定 威州婚禮成超級傳播事件

加州38醫護染疫源頭確定 威州婚禮成超級傳播事件