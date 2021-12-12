女子從南加郵輪陽台上落海 搜尋工作仍在進行

一名女子12月11日在一艘南加州郵輪上落水，地點是位於墨西哥 Ensenada 海岸附近。（NBC視頻截屏）

據海岸警衛隊稱，一名女子12月11日（周六）在一艘南加 州郵輪 上落水，落水的具體地點位於聖地牙哥以南約 80 哩處、墨西哥 Ensenada 海岸附近，目前搜尋工作還在進行中。

根據嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise Line）的聲明，11日上午，嘉年華奇蹟號（Carnival Miracle）上的乘客被告知，一名未公開身分信息的女士不幸從這艘郵輪的客房陽台上掉入大海。海岸警衛隊士官 Adam Stanton 稱，這名 20 多歲的乘客是在當天凌晨 3 時 30 分左右落水。

海岸警衛隊官員在一條推文中說，美國海岸警衛隊和墨西哥海軍的工作人員正在共同努力尋找這名落水女子。

據悉，該郵輪週四從南加長堤 （Long Beach）地區出發，周日返回。嘉年華在聲明中表示，發生遊客落水事故後，這艘船在協助海岸警衛隊後獲釋，之後前往Ensenada，然後返回南加州 。該郵輪公司對於出事的遊客家人表示慰問，「我們與遊客及其家人同在，我們的護理團隊正在提供必要的支持。」

記錄顯示，嘉年華奇蹟號的母港位於南加長堤，它從加州的港口駛往阿拉斯加、夏威夷和墨西哥，可容納超過 2100 人。目前還沒有關於該事件的更多細節。