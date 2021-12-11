巴沙迪那黃姓華男被捕 涉嫌超速撞死華女劉洋洋

華女劉洋洋車禍遇難，她的同事們設立了眾籌頁面幫助辦理後事。（GoFundMe網頁截圖）

警方稱，20 歲的黃姓華裔 青年（Austin Wong）10日在巴沙迪那市（Pasadena）的住家被逮捕，罪名是涉嫌「車輛過失殺人罪」（felony vehicular manslaughter），他於11 月駕車撞死了在路上慢跑的華裔婦女劉洋洋（Yang Yang Liu，音譯）。

據警局稱，11 月 26 日，33 歲的劉洋洋沿著San Pasqual街向東慢跑，當她穿過艾倫大道（Allen Avenue）十字路口時，被Austin Wong駕駛的一輛2007 年寶馬車（BMW）撞倒，稍後在現場被宣布死亡。

警方表示，調查確定，黃姓青年駕車經過十字路口停車標誌時，超過了時速30哩的限速。警局新聞稿說，「調查人員認為，在撞車前和撞車時，黃的駕駛速度嚴重疏忽了道路狀況。」此案將提交給地方檢察官 辦公室登記備案。

11月26日上午11點左右，劉洋洋在其住家附近的路線上慢跑，通常慢跑半小時，但是當天中午沒有回家。她的丈夫Joseph Wirija發短信詢問，也沒有回音。直到下午5時左右，一名警察告知了有關劉洋洋遭遇車禍的消息。

據巴市警局巡官Anthony Russo說，當天上午11時19分左右，一名20歲的司機駕駛一輛寶馬328i在Allen街和San Pasqual街沒有在停車標誌前停車，結果撞倒了劉洋洋。

救護人員趕到現場時，確認劉洋洋因頭部遭受嚴重外傷死亡。事發現場距離她家僅約1.5哩。涉事司機黃姓青年當時並沒有被逮捕或傳訊，警方需要展開調查程序，如果確定肇事者有刑事過失責任，便將案件提交給地方檢察官起訴。

根據劉洋洋的領英帳號，劉洋洋畢業於柏克萊加大 ，之後又獲得賓大華頓商學院企管系碩士。近年辭去了投資銀行的工作，去年開始在亞馬遜工作室的戰略團隊擔任高級經理。