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加州全保零保費 年底登記年初生效

記者謝雨珊／聖蓋博市報導
加州全保執行長Peter Lee。（記者謝雨珊／攝影）
加州全保執行長Peter Lee。（記者謝雨珊／攝影）

加州全保（Covered California) 為民眾推出了包括零保費在內的健康保險計劃，加快實現全民健保的進度。可是有不少新移民擔心，登記加州全保是否可能視為公共負擔，將來申請綠卡或公民受阻？答案是「不受影響」。加州全保執行長Peter Lee於9日在華文媒體記者會上鼓勵大眾，儘早在12月底前登記投保，保險將於2022年1月1日自動生效，但最晚也要在明年1月31日前登記。

因為新冠疫情的關係，加州人民除了有加州健保補助外，「美國救助計劃（American Rescue Plan）」也為健保增加了更多補助，加州有更多民眾有資格申請1元保費、甚至是0元保費的健康保險。Peter Lee表示，目前未投保的110萬名加州居民中，有85%可以領到0元健保計畫。超過半數投保加州全保的民眾，每月保費不到10美元。高品質低價格是前所未有的好福利。

富達產物保險規劃師游蕙綾鼓勵新移民「大膽申請」，加州全保一向很透明公開，新移民不會被視為美國的公共負擔。洛杉磯有1100位加州全保認證的中文專員，鼓勵大家用自己熟悉的語言，選擇適合自己的保險計劃，不要害怕。她也提到，孕婦以及洗腎、糖尿、新冠等病患，加州全保也全盤接受。

加州全保華裔首席醫療長陳煥美（Alice Chen)指出，根據最新數據，加州全保的受保人，每年有十分之一去急診室，每次就診平均費用為8000元，但本人只要自付375元，加州全保承包了幾乎95%的費用。住院患者醫院平均收費為4萬3000元，但加州全保受保人只需自付不到3000元，超過90%費用由保險承擔。

在波莫納醫療中心上班的王醫師（Jasmine Wang) 發現，被送進急診室的部份患者，平時都沒有定期做健康檢查，等到病況惡化才去急診。她說，加州全保的計畫中，鼓勵民眾定期做身體檢查，呼籲大家投保之外，也要多使用身體檢查的福利，不要總是等到有病才就醫，有些疾病完全可以早治早療的。

加州全保（Covered California) 為民眾推出史無前例的財務補助，...
加州全保（Covered California) 為民眾推出史無前例的財務補助，減輕民眾的保費負擔。（記者謝雨珊／攝影）

加州 保險 保費

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