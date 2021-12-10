疫情陰影籠罩 亞裔青少年焦慮抑鬱自殘自殺增多

Blossoming Minds研究項目主任Gabii LeGate。（記者楊青／攝影）

持續20個月的新冠疫情 給青少年造成巨大的心理健康 負面影響，美國青少年焦慮症在過去一年多成長20%，抑鬱症激增25%，給美國社會和家長及學校敲響了警鐘。

加州公共衛生廳和少數族裔媒體中心10日聯合舉辦專題研討，邀請五位專家解讀疫情對青少年的心理健康影響以及緩解和解決方案。有專家指出，非裔和拉丁裔以及原住民青少年在疫情期間的心理健康問題固然嚴重，但亞裔 卻是問題嚴重且資源最爲缺乏的族裔，包括許多亞裔新移民家庭的語言障礙，以及亞裔文化羞於談論和公開青少年心理和精神問題，都使得亞裔青少年心理疾病患者難以得到有效幫助，導致自殘和自殺大幅度上升，亞裔社區和家長必須正視這一問題的嚴重性。

加州縣地行爲健康主管聯合會代表Michelle Doty Cabrera、聯邦人口研究辦公室孩童數據部主任Lori Turk-Bicakci博士、沛普丹大學心理教育項目主任LaTonya Wood博士、婚姻家庭治療師Ulash Thakore-Dunlap、Blossoming Minds研究項目主任Gabii LeGate等應邀參加了當天研討會。