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南加內陸轎車撞校車 九歲女生亡三人傷

記者啟鉻／河濱綜合報導
內陸校車車禍一名女生死亡。（警方提供）
內陸校車車禍一名女生死亡。（警方提供）

當地警方10日確認，在沙漠溫泉市（Desert Hot Springs )發生的轎車追撞校車的一起車禍中，一名九歲女生重傷不治，三人受傷。近來，內陸發生多起車禍致數人死傷。

河濱縣消防局表示，車禍發生在9日午後近4時，位於Corkill路17500號街區，死者是沙漠溫泉市居民莫妮卡。縣警局法醫處於事發當晚確認了死者身分。

加州巡警局告訴媒體，事發時一輛轎車追尾校車，轎車失控後又撞到站在校車附近的四名學生；其中，女生莫妮卡當場身亡，二名學生受重傷及一名學生輕傷。據稱，所有被撞學生均來自當地Julius Corsini小學，屬於棕櫚泉聯合學區。肇事司機也受傷送到醫院，警方未透露進一步詳細情況。

學區總監Mike Swize表示，車禍令人悲痛，學區正在對受害學生及家庭提供盡可能幫助，也希望他們度過難關。

近期，南加內陸地區發生多起車禍，導致多人死傷。五天前，215號公路車連環追撞車禍，一名中年女性死亡。12月4日，門尼菲市一名駕駛涉嫌酒駕導致車禍，多人受傷。

11月末，雷德蘭市發生一起單車駕駛遭遇轎車追撞事故，52歲男性騎士死亡。高地市一名年逾六旬女性，晚上在路口遭車撞後重傷不治，肇事駕駛逃跑。警方正呼籲目擊者提供肇事者線索。

車禍 學區 加州

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