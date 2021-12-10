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乘客違規起爭執 飛LAX航班迫降俄克拉荷馬

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
視頻顯示，Gregory（中）在飛機上同其他乘客吵架。（KTLA5）
視頻顯示，Gregory（中）在飛機上同其他乘客吵架。（KTLA5）

據KTLA5報導，9日（周四）在一架從華盛頓特區飛往洛杉磯國際機場（LAX）的達美航空（Delta Air）的飛機上，有一名不守規矩（Unruly）的乘客與空勤人員發生了口角爭執，飛機不得不中途迫降俄克拉荷馬（Oklahoma）機場，肇事者被拘捕並將被起訴。

俄克拉荷馬市警察局分局長格雷戈里（Arthur Gregory）證實，目前尚不清楚什麼原因引發了該起事件，但在飛行過程中，該名男乘客忽然情緒衝動，並且襲擊了空務員。因此，這架飛機不得不中途改在俄克拉荷馬城的威爾羅傑斯世界機場（Will Rogers World Airport）降落，然後警察拘留了這名乘客。

俄克拉荷馬市警察登上飛機，押送嫌疑人下了飛機並且拘留，直到聯邦調查局（FBI）來人審訊。嫌疑人後來被確認為 35 歲的彭寧頓（Ariel Pennington，譯音），他因涉嫌行為不檢和公開醉酒而被關進俄克拉荷馬縣拘留中心，在監獄裡關了大約 5 個小時，並且支付了 334美元罰款後被保釋。

電視公布的視頻顯示，沒有戴口罩的彭寧頓與飛機上的其他人發生了爭吵，後來，他的雙手反在背後被押下了飛機。

在延誤了幾個小時後，該趟航班終於在周四晚間10 點 30 分左右抵達了洛杉磯國際機場。

目前還不知道空務員或空警是否受傷，但聯邦調查局將對此案提出指控。

自從新冠疫情爆發以來，不守規矩的乘客擾亂航班的事件激增。聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）表示，今年已經報告了 5500 多起此類案例。據稱，其中近 4000 人涉及不戴口罩違規事件。FAA於今年 7 月頒布了對不守規矩乘客的零容忍政策（zero-tolerance policy），並在該政策導引下，已有多人被罰款，有些乘客被指控觸犯了聯邦法律的罪名。

乘客Gregory（右）搭機違規起爭執，航班改降俄克拉荷馬機場。（KTLA5）
乘客Gregory（右）搭機違規起爭執，航班改降俄克拉荷馬機場。（KTLA5）

洛杉磯國際機場 警察 口罩

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