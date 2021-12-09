我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA批准16、17歲民眾 可施打輝瑞疫苗追加劑

詹樂霞退選紐約州長 將競選連任州檢察長

挪用貪污1500元 洛縣前東洛杉磯學院教務長被起訴

洛杉磯訊
洛杉磯縣前東洛杉磯學院（East LA College）教務長，因挪用1500元公款被起訴。（示意圖，本報檔案照）
洛杉磯縣前東洛杉磯學院（East LA College）教務長，因挪用1500元公款被起訴。（示意圖，本報檔案照）

洛杉磯縣前東洛杉磯學院（East LA College）教務長，因挪用1500元公款被起訴。

洛杉磯檢察長辦公室9日表示，位於蒙特利公園市的東洛杉磯學院前教務長涉嫌貪污，挪用學校的1500元公款，用於其個人旅行，面臨司法責任。47歲的Paul De La Cerda目前面臨「挪用政府公款（misappropriation of government funds）」、「貪污政府公款（embezzlement of government funds）」兩項指控，兩項均爲重罪。洛杉磯法庭計劃2022年1月7日傳訊Paul De La Cerda。

根據檢察長辦公室的說法，De La Cerda在2017年3月至2019年期間，涉嫌以數次高報酒店價格的形式挪用和貪污東洛杉磯學院約1575元。檢察長辦公室表示，De La Cerda申請報銷差旅費時所提供的文件和相關材料，比實際支出費用高。目前本案仍在進一步調查當中。

De La Cerda從2013年開始擔任東洛杉磯學院教務主任，曾因爲支持開發該校園的創新項目而受到歡迎。財務醜聞發生被揭發後，他已在今年6月離開東洛杉磯學院。

洛杉磯 蒙特利公園

上一則

南加橙縣槍枝店五分鐘內被盜走40支槍

延伸閱讀

詹樂霞退選紐約州長 將競選連任州檢察長

詹樂霞退選紐約州長 將競選連任州檢察長
首位加入美國職業摔角的中國女星 將於10日亮相洛杉磯

首位加入美國職業摔角的中國女星 將於10日亮相洛杉磯
6名墨西哥人被控綁架9人謀殺6人 包括3名美公民

6名墨西哥人被控綁架9人謀殺6人 包括3名美公民
司改助犯罪 罷免賈斯康究責 拚明年初重啟11月印上選票

司改助犯罪 罷免賈斯康究責 拚明年初重啟11月印上選票
賈斯康曬八大司改政績 企圖平息眾怒

賈斯康曬八大司改政績 企圖平息眾怒
賈斯康第47號提案 再遭發動廢除 18小時網上簽名即逾5萬

賈斯康第47號提案 再遭發動廢除 18小時網上簽名即逾5萬

熱門新聞

銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

2021-12-07 11:55
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

救急 許家印公子降價賣豪宅

2021-12-05 02:20
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46
洛杉磯市長賈西堤（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯逮捕14名團夥快閃搶劫嫌犯但全部零保釋

2021-12-03 14:42
現金買房要通報，房價受影響？（Pixel）

世說新聞／現金買房要通報 房市慘了？

2021-12-07 21:22

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關
阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨
偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了

偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了