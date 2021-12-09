挪用貪污1500元 洛縣前東洛杉磯學院教務長被起訴

洛杉磯縣前東洛杉磯學院（East LA College）教務長，因挪用1500元公款被起訴。（示意圖，本報檔案照）

洛杉磯 縣前東洛杉磯學院（East LA College）教務長，因挪用1500元公款被起訴。

洛杉磯檢察長辦公室9日表示，位於蒙特利公園 市的東洛杉磯學院前教務長涉嫌貪污，挪用學校的1500元公款，用於其個人旅行，面臨司法責任。47歲的Paul De La Cerda目前面臨「挪用政府公款（misappropriation of government funds）」、「貪污政府公款（embezzlement of government funds）」兩項指控，兩項均爲重罪。洛杉磯法庭計劃2022年1月7日傳訊Paul De La Cerda。

根據檢察長辦公室的說法，De La Cerda在2017年3月至2019年期間，涉嫌以數次高報酒店價格的形式挪用和貪污東洛杉磯學院約1575元。檢察長辦公室表示，De La Cerda申請報銷差旅費時所提供的文件和相關材料，比實際支出費用高。目前本案仍在進一步調查當中。

De La Cerda從2013年開始擔任東洛杉磯學院教務主任，曾因爲支持開發該校園的創新項目而受到歡迎。財務醜聞發生被揭發後，他已在今年6月離開東洛杉磯學院。