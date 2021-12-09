南加前NBA球員妻慫恿女兒施暴華裔女孩遭起訴

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

華裔 少女韓宜文（Lauryn Ham）11月7日在南加橙縣 園林女子籃球比賽（Garden Grove girls' basketball game）中，突然遭對方球員毆打，導致腦震盪。令人吃驚的是，施暴者疑似在其母的慫恿下才動手打人。橙縣司法單位9日證實這名施暴者母親為住在拉朋地（La Puente）的44歲齊拉（Latria (Tira) Shonty Hunt）。她的惡劣行為遭檢方以一次慫恿少年違法輕罪、一次威脅（battery）輕罪起訴。

視頻來源：讀者／記者李雪後製

橙縣地區檢察長史匹澤（Todd Spitzer）在聲明中表示，家長鼓勵孩子在體育項目上施暴是非常不合情理的。青少年運動項目重點是教育 孩子紀律、團體合作、運動精神，「不管怎樣贏了就好」心態，完全喪失了對其他人及運動事項的尊重。父母有義務教育孩子基本做人處事，教育孩子也是父母的責任。史匹澤表示，不容許有孩子在任何情形下成為故意施暴的對象。

據悉，被告若被定罪將面臨最多在橙縣監獄關一年的牢刑。

事發時的比賽是在Map Sports Facility舉行的秋季大露營錦標賽的第二場，也是最後一場比賽，該比賽是從小學二年級到大學的男女學生都有。當時Dream Academy隊的一名球員嘗試三分球但未命中，SoCal Blaze隊則至少領先15分。而在這個未投中的三分球發生幾秒後，Dream Academy隊的該名球員突然揮拳打倒SoCal Blaze球隊15歲的後衛，即華裔女孩韓宜文。視頻中她當場倒地，裁判趕緊吹響哨子暫停比賽。

華裔母親謝思恬（Alice Ham）當時沒有觀看她女兒的比賽，但根據比賽裁判的說法，在韓宜文被擊中之前，有人說過一些話。裁判告訴NBCLA電視台，據稱另一個女孩的母親對她的女兒喊道，「你最好去打她」。這句話在視頻中也隱約能聽到。

謝思恬因此曾表示，「她是故意這樣做的。一位母親通過告訴她的女兒去攻擊我的孩子來煽動暴力」，

該施暴女的父親本傑明（Corey Benjamin）也是前 NBA 球員，從 1998 年到 2001 年在芝加哥公牛隊效力，並在亞特蘭大老鷹隊短暫效力過。日前他也曾發表聲明向受害者及其家人道歉。