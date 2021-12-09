首位加入美國職業摔角的中國女星 將於10日亮相洛杉磯

中國第一個WWE女星李霞。（WWE提供）

中國第一個加入「美國職業摔角」（ World Wrestling Entertainment, Inc，簡稱WWE，亦譯世界摔角娛樂）的女星李霞（Xia Li），將於12月10日（週五）在洛杉磯 的史鐵波中心（Staples Center）首度在全國電視節目SmackDown上亮相，屆時會在福斯（FOX）電視台現場直播。

李霞加入WWE的經歷非常偶然，當WWE去中國選秀時，來自重慶的李霞作為一名武術高手，憑藉她深厚的武術底子，及在WWE培訓中心的不懈努力，在2017年被招募加入，之後她在WWE排名上迅速崛起。

李霞隨後又參加首屆「梅‧楊女子摔經典爭霸賽（Mae Young Classic tournament）」，這也是她首場上陣的賽事。雖然當時她擂台經驗尚淺，但即使在巨大的壓力下，也沒有絲毫退縮。

自此之後，李霞從參加有史以來第二屆的女子王室決戰大賽（Royal Rumble Match），到之後更成為「下一個世代」（WWE NXT）女子組的超級巨星。

她的角色被稱為「守護者（The Protector）」，而李霞是一個正義之使，為那些被欺壓、被剝奪權力的人捍衛到底。今年較早時，在2021年WWE選秀大會上，李霞被選中加入SmackDown，即WWE的一檔週播家庭電視節目。該節目全年52週，每週為大家帶來扣人心弦的角色和無與倫比的運動體驗。

SmackDown以超過28種語言在全球180多個國家和地區播出，覆蓋全球9億家庭。作為一家全球性的家庭娛樂公司，WWE吸引數百萬體育和娛樂粉絲，並且培養出巨石強森 （Dwayne Douglas Johnson）和約翰·塞納（John Cena）等明星。

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