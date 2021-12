洛縣檢察長曬八大司改政績 盼平息犯罪升高的眾怒

加州地區接連爆發團夥快閃搶劫案,賈斯康意欲平息眾怒。(監控視頻)

最近幾周大洛杉磯 地區接連爆發團夥快閃搶劫案(Smash-and-Grab Robbery),以及24小時內兩位小學生在學校附近中槍一死一傷,廣大民眾和多位民選官員對於洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascón)推行的司法改革的惡果再度發出了罷免的怒吼。面對排山倒海的輿論壓力,賈斯康8日在司法大樓召開記者會,宣揚他上任一年來取得的八項政績,特別強調取消現金保釋制度是為了公正,企圖平息眾怒。

影音來源:記者丁曙

賈斯康回顧了他在公共安全方面的紀錄,以及他在上任第一年實施的八項刑事司法改革,特別強調「我始終將公共安全放在首位。」「在過去一年裡,我們展示的科學和數據分析證明如何幫助我們的社區更安全、更健康。幫助我們擴大和改善為犯罪受害者和倖存者提供的創傷知情服務,並且解決刑事法律體系中的大規模監禁和不公平等問題。」

針對最為民眾詬病的「零保釋金」政策,賈斯康辯解,根據加州法律,地檢署辦公室不再為被指控犯有輕罪和非嚴重或非暴力重罪,以及對社區沒有危險的個人尋求現金保釋。 因為「現金保釋創建了兩種司法系統,允許擁有財務資源的人獲得自由,而那些缺乏財務資源、即使不會對社區構成危險人們也會繼續被監禁。」

賈斯康還動之以情,他以作為一個從警40年的警察和檢察官 ,作為一個有四個子女的父親和四個孫子女的祖父,怎麼可能忽視公共安全?「我自始至終都將公共安全置於首位」。

賈斯康曬出的八項司法改革政績包括:為犯罪受害者和倖存者提供服務的「創傷知情法」(trauma-informed approach),不再以成人罪名起訴兒童,將許多與藥物濫用、貧困和精神疾病相關的輕罪,從刑事法律體系中轉移出去,取消了許多不利於公共安全的加重刑責,為輕罪、非重罪或非暴力犯罪取消了現金保釋制度等等。

為了解決洛縣一些犯罪率最高的社區的暴力根源問題,成立了「社區減少暴力科」(Community Violence Reduction Division),該部門與洛杉磯警察局積極合作,向洛杉磯警察局的四個部門派出資深檢察官和調查員,以起訴暴力犯罪並想辦法阻止它。

針對漠視受害人家庭的說法,賈斯康辯稱他實施了一種「創傷知情法」(trauma-informed approach)。他還召集了該辦公室的第一個犯罪受害者諮詢委員會,通過幫助擴大受害者外展和服務來促進公共安全。

賈斯康搬來的救兵、維吉尼亞州 阿靈頓縣及Falls Church市檢察長塔夫提(Parisa Dehghani-Tafti)說,很自豪能與檢察長賈斯康站在一起,因為他正在實施明智的、以證據為基礎的政策,為洛杉磯建設更安全、更健康的社區。這與他在維吉尼亞州所做的事情是一樣的,具有改革思想的檢察官,正在全國各地做同樣的事情。「檢察官的義務是追求適用於所有人的刑事法律制度,我們不會被那些堅持過去失敗政策的人所嚇倒。」

出席會議的代表,還有公平公正起訴(Fair and Just Prosecution)執行董事克林斯基(Miriam Krinsky),以及來自全國各地的檢察官代表,包括哥倫比亞特區(District of Columbia)檢察長卡爾拉辛(Karl Racine); 波士頓市薩福克縣地區檢察長羅林斯(Rachel Rollins);佛蒙特州奇滕登縣檢察長喬治(Sarah George)和其他人。