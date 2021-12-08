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洛杉磯國際機場LAX推出代客泊車

記者張宏／洛杉磯報導
選擇代客泊車服務能節省時間，為旅客增加更多的停車選擇。（LAX提供）
選擇代客泊車服務能節省時間，為旅客增加更多的停車選擇。（LAX提供）

洛杉磯國際機場LAX）再也不用擔心停車問題啦！LAX 的旅客現在可選擇在第一航廈對面的停車場進行代客泊車（Valet Parking），從而節省時間並減輕與旅行相關的壓力。

這項新的代客泊車服務已在第1號停車場提供，其他航廈的停車場也會盡快提供該服務。旅客由此可在LAX享受最快的停車體驗，在停車場快速下車，步行幾分鐘就能抵達第 1、2、6 和 7 號航廈。前往其他航廈的客人也可選擇步行，或在第一航廈搭乘Terminal Connector接駁車。

洛杉磯世界機場首席執行官賈斯汀·埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，代客泊車是LAX從希望獲得最高效、最簡單停車體驗的旅客那裡收到的最重要的要求之一，機場很高興為客人推出這一新選擇。 代客泊車服務的引入與停車場結構改進同時進行，包括允許旅客能提前預訂停車位、簡化進出通道、非接觸式支付、開放空間的清晰導引和豐富的電車充電選擇。

要使用這一新服務，旅客應使用下層/到達層的第一條車道進入1號停車場，然後通過專用且有標記的車道開車到指定的代客泊車區。但旅客返回時，可安排泊車工作人員將他們的車輛停在出口區域附近。代客泊車費用為每天70元，但是提前在Parking.FlyLAX.com 預訂可提供折扣，具體折扣取決於所選日期、停留時間和提前多久預訂。代客泊車員會身著制服，是專業的工作人員，將為選擇代客泊車的旅客提供高標準服務。

代客泊車是LAX停車設施現代化改造的一部分，隨著智能停車的不斷推出，LAWA將提供的新服務和改進服務包括：停車的旅客更輕鬆和方便為他們的旅行找到最有價值的停車選項。旅客現在可在線預訂停車位，包括選擇停車場和停車選項。

引導/尋路標牌，以便客人能找到合適的停車選擇。引導和尋路將在靠近機場的道路上、停車場入口處和每層樓上顯示，以識別每一層的停車位，每個停車位上方都有指示燈。

自動停車基礎設施，包括自動門和非接觸式支付功能、自動車牌閱讀器、信用卡和條形碼閱讀器，以及步行可達的付費機。

提供電車停車服務，以加強LAWA 對綠色計劃的承諾。旅客可選擇在線預訂電車停車位，並根據實際使用的千瓦數（如適用）通過停車和電車充電的一站式支付流程支付電車費用。

LAWA 計劃在未來幾個月內逐步將這些服務推廣到其他航廈的停車場。

去LAX再也不用擔心停車問題啦！洛杉磯國際機場 (LAX) 推出代客泊車服務，節...
去LAX再也不用擔心停車問題啦！洛杉磯國際機場 (LAX) 推出代客泊車服務，節省旅客停車時間。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 LAX 信用卡

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