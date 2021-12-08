南加內陸一高中教練在女生衛生間偷拍被控

內陸一名高中教練衛生間偷拍女生被控多項罪名。（警方提供）

據南加內陸媒體8日報導，聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）一所高中橄欖球隊前助理教練，涉嫌將隱蔽攝像機安裝在女生衛生間偷拍，案發後被捕。被控多項刑事罪，警方稱遭偷拍女生至少有21人。

被告是Los Osos高中前助理教練瑞登（David Arthur Riden）52歲。法庭記錄顯示，被告除了在聖伯納汀諾縣高等法院面臨刑事指控外，還被一名被害人代表，代表所有被害人提告。報導說，在10月間提起的一項民事訴訟，將瑞登以及所在學區 列為被告，罪名包括侵犯隱私 、令受害人遭受精神折磨、疏忽監管等。此外原告律師已經向學區提出數十項損害賠償。

11月16日，一項針對被告的刑事指控，聲稱被告瑞登掌握600多張涉及未成年人的情色圖片，以及兩項利用未成年人情色圖片進行性行為罪名。被告還被指控20餘項輕罪，包括偷拍至少21名未成年人身體或內衣罪名，以及六項侵犯隱私罪名。原告律師表示，被告曾擔任更衣室工作，任助理教練及臨時代課教師。將攝像機偽裝成充電器，在女生衛生間、更衣室或游泳池附近偷拍。

被告瑞登第一次被捕是2021年8月24日，當時校區一名工作人員發現他偷拍行為後報警。瑞登獲保釋後，於8月26日再次被捕，原因是警方在他電腦中發現數百張涉及兒童情色圖片。多項刑事指控聲稱被告於2015年1月初至2021年8月23日從事非法犯罪活動。被告於2015年開始在該校任職。警方表示，或有更多受害者。

聖伯納汀諾縣地檢署在官網為受害者提供尋求協助資訊。據該縣監獄 記錄，被告瑞登保釋金50萬元。下次於庫卡蒙加牧場高等法院過堂時間是12月14日。