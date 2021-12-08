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洛市地產經紀欺詐1800萬救濟金 被判入獄逾10年

記者邵敏/洛杉磯綜合報導
房地產經紀人Tamara Dadyan一家欺詐1800萬救濟金，現被判入獄10年以上。（洛杉磯警察局）
房地產經紀人Tamara Dadyan一家欺詐1800萬救濟金，現被判入獄10年以上。（洛杉磯警察局）

洛杉磯一名房地產經紀人12月6日（周一）因參與家庭欺詐團伙而被判處十年以上監禁，該犯罪團伙在新冠疫情期間，通過申請緊急小型企業援助貸款，共騙取1800萬元巨款。

42 歲的 Tamara Dadyan是洛杉磯市恩西諾（Encino）的一名房地產經紀人，她也是家庭欺詐團伙的八名共謀者之一。根據司法部公佈的信息，Dadyan所在的家庭犯罪團伙使用非法所得資金購買豪宅、金幣、鑽石、珠寶、名牌手袋和哈雷摩托車。

檢察官表示，該犯罪組織在疫情期間共提交了151份針對小型企業援助的貸款申請，他們創建了一個精心設計的虛假小企業網絡，並通過使用被盜身分給企業開設銀行賬戶、偽造工資單和虛假納稅申報表，共竊取 1800 萬元的疫情救災資金。當聯邦調查局（FBI）特工突襲Dadyan家時，他們發現了偽造的身分證件、偽造的企業信用卡、欺詐貸款申請人的支票簿、以及屬於州和聯邦法院的公證章和印章。

美國地方法院法官Stephen V. Wilson對Dadyan的罪行表示遺憾，稱她完全無視法律，厚顏無恥，協助家人在政府救助資金用完前匆忙提交虛假貸款申請，甚至還使用死者名字。檢察官曾要求對Dadyan判處21年以上的刑期，稱她的行為令人震驚地冷酷無情，檢察官在法庭備忘錄中寫道，她偷走的數百萬美元是專門為小型企業和工薪家庭準備的，新冠疫情導致不少人陷入經濟癱瘓，迫切需要這些救濟金來生存。

Dadyan本月6日被判處十年以上監禁，她的丈夫Artur Ayvazyan也因參與騙局，上個月被判處五年徒刑，這對鋃鐺入獄的夫婦將留下兩個未成年的孩子。

Dadyan的姐夫，該犯罪團伙主要成員Richard Ayvazyan，與他的妻子用貸款詐騙所得購買了價值 325 萬元的房產，他們在今年6月的一次審判中被判有罪，但夫婦倆在判刑前逃離。主犯Ayvazyan上個月被缺席判處 17年徒刑，他的妻子被判處六年徒刑。聯邦調查局現懸賞2萬元，以獲取相關線索。

貸款 疫情 檢察官

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