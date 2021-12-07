洛縣2華女走斑馬線被撞死 家人認為肇事者控罪太輕
兩名24歲年輕的華裔女孩今年3月在雷克伍市（Lakewood）遭遇車禍不幸遇難，她們都是獨生子女，對其父母來說，這起事故無疑是沉重打擊。但更讓父母心情難以平復的，是肇事司機只是被以輕罪檢控。
3月12日晚8時40分左右，兩名剛剛大學畢業的華裔女子Christine Yan和張碧佳（Isabelle Zhang）在洛杉磯縣雷克伍市過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。
時間過去近九個月了，張碧佳的母親王凌雲仍終日以淚洗面，她為肇事司機只被輕罪檢控感到憤恨不平。她表示雖然當時天色已暗，女兒和Christine當時走在斑馬線上，是很明顯的黃色排線那種，而肇事的女司機仍撞上了她們。
「我的女兒被撞出180呎遠，多疼啊」，王凌雲哽咽表示，另一個女孩也被撞出好幾十呎，而車在220多呎才停下來。她懷疑肇事司機在事發時看了手機。
根據警方報告，雖然並未註明當時有人在用手機，但在描述中，肇事女司機的丈夫當時坐在副駕駛，準備打電話給她的姐妹，但因為找不到電話號，於是肇事司機當時在不斷轉頭朝向副駕，給丈夫展示是哪一個電話號碼，並有「短暫的分心」（momentarily distracted）。就在這時，丈夫看到了正在過馬路的行人，妻子則趕緊轉彎但已來不及。
王凌雲表示，案件目前由檢察官負責起訴，但從3月等到現在，最近才上庭了一次只待了兩分鐘。因為她不懂英文也不了解庭上都說了什麼，只知道肇事司機被輕罪起訴，分別是刑法192(c)(2)，也就是「駕車過失殺人輕罪」（Misdemeanor vehicular manslaughter）以及148.9及向警方提供虛假身份證件，她認為這兩個罪名都太輕了。
王凌雲從中國來美為女兒處理後事，辦理了延長簽證，她希望為女兒還一個公道。她表示，如果撞死兩個在斑馬線上走路的女孩，還被檢控這麼輕的罪名，這樣子美國出行安全怎麼保障？「不是光是為了我們的孩子解氣，必須要嚴懲」，她表示她如今出門看見車都哆嗦，也表示已經「生無可戀」，一定要在美國追究到底。但也透露她其實不清楚如何申訴。
對於檢察官提訴的罪名是否太輕，律師劉龍珠分析表示，從新聞上看來，該路口沒有交通燈也沒有停車標，按理來說司機確實不用停可直接穿過，而行人過馬路時需要看車。因此可能司機不構成重大疏失，只是普通疏失。但如果能證明其看了手機，且事故是因看手機造成的，那麼可以認為是重大疏失，應該是重罪。
他表示，但因為檢控的主體是檢察官，受害人方面能做的事情不多，除非能證明手機導致車禍。
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