我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登對普亭表明 若俄烏軍事升溫 將使出經濟手段

彭博駐北京中國籍員工被拘留滿一年 至今下落不明

BB槍彈襲公路車輛 男嫌過堂否認

記者啟鉻／河濱綜合報導
91號公路BB槍襲擊案被告遭控罪。（警方提供）
91號公路BB槍襲擊案被告遭控罪。（警方提供）

加州91號公路今年初曾發生多起槍手使用BB槍射擊來往車輛，有駕駛受輕傷。警方拘捕了一名嫌犯，在南加州百起類似槍擊案件中，確信他涉及至少七案，時間長達兩個月。但被告6日在河濱高等法院過堂時，對檢方指控全盤否認。

據當地媒體報導，河濱縣地檢署對34歲的被告羅吉奎茲（Jesse Leal Rodriguez）所提控涉及到槍擊案發生在諾可市（Norco）附近的91號公路。但羅吉奎茲對於被控可能造成身體傷害的攻擊，以及使用武器攻擊兩項指控不認罪，且對先前的另一項企圖謀殺罪指控也不認罪。

檢察官Phil Joo表示，該兩起BB彈槍擊案均發生在河濱縣91號公路，一起發生在Magnolia街出口，另一起在Tyler路出口附近。被告於5月25日晚9時45分在案發地附近被捕，他符合目擊者描述的特徵：嫌犯駕駛一輛無牌照紅色SUV。

據稱，2021年4月至5月，南加有大約百起類似槍擊案件，多數在91號公路位於科洛那市、河濱市、安那罕市以及喜瑞都市境內發生。加州公路巡警局指出，還有其它類似案件發生在爾灣市的5號公路、唐尼市105號公路以及聖塔安那市55號公路上。在這些案件中，尚無人員嚴重受傷報導。

日前，被告在接受一家媒體採訪時，對涉及槍擊案全盤否認。他表示，雖然在車裡存有一支BB彈槍和子彈，但那是為了兒子的安全，從兒子那裡拿走這些槍支彈藥目的是妥善保管。被告辯護律師也強調被告供詞，為被告無罪辯護。

被告還關押在內陸French Valley的一個拘押中心，保釋金100萬元，將於2022年1月末再次過堂。

槍擊 加州 南加

上一則

洛杉磯洲際酒店外兩客遭持槍打劫

下一則

世界整點快訊／洛城爆槍案 嫌犯攔車開火擊斃13歲男 兩重傷

延伸閱讀

中國決定將一名槍擊案嫌疑犯遣返台灣

中國決定將一名槍擊案嫌疑犯遣返台灣
河濱縣掃黃 多位華女涉情色交易被捕

河濱縣掃黃 多位華女涉情色交易被捕
警惕美國青少年槍擊案抬頭

警惕美國青少年槍擊案抬頭
用單車把手撞人還言論辱罵 非裔男嫌遭警方調查

用單車把手撞人還言論辱罵 非裔男嫌遭警方調查
河濱縣新冠病例 四天增逾2000例

河濱縣新冠病例 四天增逾2000例
荷姆斯：遭Theranos前總裁強迫發生性關係

荷姆斯：遭Theranos前總裁強迫發生性關係

熱門新聞

許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07
美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

2021-11-30 02:19
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

2021-12-01 02:20
洛杉磯市長賈西堤（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯逮捕14名團夥快閃搶劫嫌犯但全部零保釋

2021-12-03 14:42

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你

吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你
直擊／強化入境防疫首日 舊金山入境後 「自主隔離」放牛吃草

直擊／強化入境防疫首日 舊金山入境後 「自主隔離」放牛吃草
洛市亞裔老闆短報商品價格逃稅　現被判吐出上億元

洛市亞裔老闆短報商品價格逃稅　現被判吐出上億元