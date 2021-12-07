BB槍彈襲公路車輛 男嫌過堂否認

91號公路BB槍襲擊案被告遭控罪。（警方提供）

南加州 91號公路今年初曾發生多起槍手使用BB槍射擊來往車輛，有駕駛受輕傷。警方拘捕了一名嫌犯，在南加 州百起類似槍擊 案件中，確信他涉及至少七案，時間長達兩個月。但被告6日在河濱高等法院過堂時，對檢方指控全盤否認。

據當地媒體報導，河濱縣地檢署對34歲的被告羅吉奎茲（Jesse Leal Rodriguez）所提控涉及到槍擊案發生在諾可市（Norco）附近的91號公路。但羅吉奎茲對於被控可能造成身體傷害的攻擊，以及使用武器攻擊兩項指控不認罪，且對先前的另一項企圖謀殺罪指控也不認罪。

檢察官Phil Joo表示，該兩起BB彈槍擊案均發生在河濱縣91號公路，一起發生在Magnolia街出口，另一起在Tyler路出口附近。被告於5月25日晚9時45分在案發地附近被捕，他符合目擊者描述的特徵：嫌犯駕駛一輛無牌照紅色SUV。

據稱，2021年4月至5月，南加有大約百起類似槍擊案件，多數在91號公路位於科洛那市、河濱市、安那罕市以及喜瑞都市境內發生。加州公路巡警局指出，還有其它類似案件發生在爾灣市的5號公路、唐尼市105號公路以及聖塔安那市55號公路上。在這些案件中，尚無人員嚴重受傷報導。

日前，被告在接受一家媒體採訪時，對涉及槍擊案全盤否認。他表示，雖然在車裡存有一支BB彈槍和子彈，但那是為了兒子的安全，從兒子那裡拿走這些槍支彈藥目的是妥善保管。被告辯護律師也強調被告供詞，為被告無罪辯護。

被告還關押在內陸French Valley的一個拘押中心，保釋金100萬元，將於2022年1月末再次過堂。