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快閃搶劫洛杉磯購物中心並用噴霧攻擊保安

記者邵敏/洛杉磯報導
11月24日晚，一群劫匪闖入Westfield Topanga商場，搶走約2萬5000元的商品。（監控截屏）
11月24日晚，一群劫匪闖入Westfield Topanga商場，搶走約2萬5000元的商品。（監控截屏）

洛杉磯警察局6日（周一）公佈一段視頻，快閃族上個月團伙搶劫洛杉磯Westfield Topanga購物中心時，一名歹徒使用熊噴霧（bear spray）襲擊商場保安，使受害人當場摔倒無法睜眼。

影音來源：洛杉磯警察局╱記者邵敏後製

據洛市警局稱，11月24日晚6時45分左右，一群有組織的劫匪闖入位於卡諾加公園（Canoga Park）Westfield Topanga商場的Nordstrom，五名嫌疑人搶走了價值約2萬5000元的商品。

從現場監控視頻顯示，案發時，商場內一名保安人員正在店內行走，一名穿著淺色連帽衫，紅色長褲的男子一路跟在他的身邊，嫌疑男子突然從口袋中掏出噴霧器，對著保安一陣噴灑。

這名保安招架不住，當場摔倒在地，睜不開眼睛，帽子也掉落地上。幾秒鐘後，受傷的保安踉踉蹌蹌站了起來，因為頭部、眼睛均受傷害，他在原地暈乎乎地轉了一個圈，不慎撞到旁邊的衣架。

案發當天，洛杉磯警局對這起商場團伙搶劫案做出了回應，但到目前為止還沒有逮捕任何人。調查仍在進行中。任何人了解視頻中襲擊者的信息，請撥打818-756-3520聯繫洛杉磯警察局Topanga的偵探 Mayes。

受害保安當場摔倒在地，無法睜眼。（監控截屏）
受害保安當場摔倒在地，無法睜眼。（監控截屏）
一名歹徒使用熊噴霧（bear spray）襲擊商場保安人員。（監控截屏）
一名歹徒使用熊噴霧（bear spray）襲擊商場保安人員。（監控截屏）

洛杉磯 警察 Nordstrom

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