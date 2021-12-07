洛杉磯市爆槍案 13歲男孩喪命兩女重傷

洛杉磯市威明頓區6日晚發生槍擊案，釀成一死兩重傷的悲劇。（KTLA）

6日（週一）傍晚，洛杉磯 市威明頓（Wilmington）區發生了一起攔車槍擊案，車內一名13歲男孩遇害及一名20來歲女駕駛受傷，另有一名在附近參加課外活動的九歲女孩被流彈擊中。

洛杉磯市警察局（LAPD）發言人洛佩茲（Mike Lopez）說，下午4點45分左右，洛杉磯警方和消防員在北布林大道（Blinn Avenue）和東丹尼街（Denni Street）的交叉路口對現場作出了回應。男孩被送往醫院，但因傷勢過重死亡。

洛市警局警官岡薩雷斯 (Adrian Gonzalez) 告訴媒體，這名男孩是第三位槍擊受害者，當時他乘坐在一名 20 來歲女子駕駛的道奇 杜蘭戈 (Dodge Durango) 廂型車內。

岡薩雷斯說，當時有兩名武裝嫌疑人接近該輛SUV並且開火，該女子開車離開，然後在Eubank大道 800 號街區停下，有人在那裡撥打了911。

救護人員將男孩和女子帶到創傷中心，男孩在那裡被宣布死亡。 該女子情況危急，但情況穩定，正在接受手術。

岡薩雷斯說，還有一名在附近威爾明頓公園小學玩耍的9歲女孩被流彈擊中，她被送入醫院時情況危急。另據社區媒體報導，威爾明頓公園小學校長里維拉（Luis Rivera）證實，這名女孩是該校一名四年級學生，當時她正在參加一個課外活動但不幸中彈。

岡薩雷斯表示，調查人員正在確定除了襲擊道奇車的兩名武裝人員之外，是否還有其他嫌疑人，目前不知道案發動機。

代表威明頓區的洛杉磯縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）說，她對當晚襲擊威明頓社區的槍支 暴力感到震驚。「這真是一場悲劇，槍支暴力摧毀了這個國家太多的生命，今晚又恐嚇了一個社區。我為這個小男孩的家人，以及小女孩和年輕女子的康復祈禱。」