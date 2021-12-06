我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節後疫情飆 日均增逾12萬確診 創2個月來新高

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

玫瑰花車遊行元旦復出 華航花車展現一家人環台騎行

巴沙迪那市訊
中華航空的新花車設計，將展現一家人環台騎行的可愛暖心圖景。（玫瑰花車委員會）
中華航空的新花車設計，將展現一家人環台騎行的可愛暖心圖景。（玫瑰花車委員會）

今年元旦因新冠疫情而取消的洛杉磯縣巴沙迪那市玫瑰花車大遊行，將在明年元旦恢復，而中華航空公司也將繼續參加。據其設計圖，華航的新花車設計，將展現一家人台灣環島騎行的可愛暖心圖景。

由華航一直合作的花車設計公司Artistic Entertainment Services出品，花車「環台灣騎行」（Biking Around Taiwan）設計圖顯示，花車主體將是一家自行車愛好者四口帶著狗狗，騎著三人單車帶拖車，在春暖花開的時節環遊島嶼的生動圖景。

在主體自行車周圍，有豐富元素展現台灣的景點、氣息和美景。自行車穿行於被稱為四月雪或五月雪的美麗桐花，旁邊則有台灣的招牌美食，菠蘿、芒果、香蕉、滷肉飯和舉世聞名的波霸奶茶，希望為全家人夢想的環島騎行提供最豐富多樣的樂趣。

第133屆玫瑰大遊行的主題是「夢想、相信、成就」（Dream. Believe. Achieve），委員會指出，各參加方面的花車設計理念從異想天開和夢幻到真誠和現實，都反映了幾代人都接受的壯觀、超大的故事畫布範圍。

元旦當天，將有數十輛商用、非商用和自製花車將與20個遊行樂隊、18個馬術隊和乘坐老式汽車的貴賓，沿著巴沙迪那市歷史悠久的科羅拉多大道行駛5.5哩。12月中旬，玫瑰委員會將公佈2022年玫瑰遊行的完整花車陣容和完整的遊行順序。

遊行 疫情 汽車

上一則

共和黨領袖杜爾去世 華裔不捨 稱永遠為杜爾驕傲

延伸閱讀

建物受損嚴重 萊特兄弟俄州古蹟自行車店將拆除

建物受損嚴重 萊特兄弟俄州古蹟自行車店將拆除
南加北一女樂儀旗隊 獲邀參加2023元旦玫瑰花車遊行

南加北一女樂儀旗隊 獲邀參加2023元旦玫瑰花車遊行
曼哈頓下東城12日首辦節日遊行 各族裔歡樂秀

曼哈頓下東城12日首辦節日遊行 各族裔歡樂秀
1892年萊特兄弟俄州自行車店「受損嚴重」將被拆了

1892年萊特兄弟俄州自行車店「受損嚴重」將被拆了
北一女樂儀旗隊將參加2023年元旦玫瑰花車遊行

北一女樂儀旗隊將參加2023年元旦玫瑰花車遊行
南加華航聯誼會 4日辦年會

南加華航聯誼會 4日辦年會

熱門新聞

美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

2021-11-30 02:19
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

2021-12-01 02:20
洛杉磯市長賈西堤（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯逮捕14名團夥快閃搶劫嫌犯但全部零保釋

2021-12-03 14:42
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46

超人氣

更多 >
賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧