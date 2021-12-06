共和黨領袖杜爾去世 華裔不捨 稱永遠為杜爾驕傲

杜爾與黃趙企晨合影。 （受訪人提供）

前共和黨 參議院領袖杜爾（Bob Dole）於12月5日在睡夢中辭世，令曾和他有過交集的華裔 感到無限哀思。前阿罕布拉學區教委、也是共和黨活躍成員的黃趙企晨（Sophie Wong）指出，在杜爾代表黨競選總統期間，她曾有幸被選為共和黨全國代表大會的代表，前往白宮 與杜爾見面。杜爾為人真誠、精力旺盛，總是不遺餘力的想去幫助其他人。

黃趙企晨又說，杜爾特別有智慧，服務美國這些年，一直是對事不對人。提及她和杜爾認識多年，在杜爾競選總統期間，她有幸被選為共和黨全國代表大會代表，前往白宮與杜爾見面。期間他們討論了美國的經濟和教育問題，當時美國和蘇聯有很多摩擦，他們還談論了要怎麼處理。

黃趙企晨說，「他為人很真誠、精力旺盛，當你見到他時感覺他很有活力；他勇於犧牲自己，總是不遺餘力的去幫助其他人。當我們談到和蘇聯之間的問題時，他說我們的國家必須要強，才能保護人民，如果我們很弱，那就無法對抗敵人。」

黃趙企晨認為曾為共和黨領袖的杜爾，在任期間不僅贏得共和黨團隊的信任，在團隊裡被稱為「英雄」，還和黨派中的華裔幕僚保持著非常好的關係。同時和民主黨的領袖和團隊也保持來往，不像現在兩黨的關係有些僵硬。當杜爾參加競選時，兩黨之間是對手；當競選結束，他就會主動跑去和對方溝通新的政策和方案。

他在第二次世界大戰中受傷，失去一隻手，在醫院住了整整三年，那時他才20多歲，為了國家敢於犧牲自己，經過很苦的三年，從康復之後他開始競選，到如今已為國家奉獻了70多年，處處把美國人民的利益放在第一位，用一隻手做了很多了不起的事情。

黃趙企晨說，有一次，一個日本裔的美國軍人從戰場回來，失去了一隻手，他知道以後特意飛到夏威夷去看望對方，並鼓勵對方參加競選。對方是民主黨，在他的鼓勵下，開始出來競選，他們也成了好朋友。

杜爾尤其關心退伍軍人，有軍人離世或者有需要，他都會在第一時間趕到，有時候他的身體狀況很差，走路都費勁需要借助輪椅，但他還是會在每一個關鍵時刻即時出現。

黃趙企晨指出，「他走了我們很懷念他，特別捨不得，相信我的同儕和我一樣，對他都充滿著懷念。在共和黨裡有一批華裔同事，他們和我一樣，同杜爾的關係都非常親密，大家一起工作，在競選時並肩作戰，但現在我們失去了一個很好的領導人。」

黃趙企晨表示她和杜爾的太太和家人的關係也都非常好，她唯有為他們一家人祈禱和祝福，來表達她對英雄的思念之情，「他是我們心中的英雄，我們永遠為他驕傲」。

黃趙企晨並發表她對杜爾離世的悼念詞：「尊敬的參議員杜爾，共和黨總統候選人。我很榮幸被任命為他的共和黨全國代表大會代表。他曾在戰爭中失去了手臂。在國會當選為議員並為美國人民服務了74年，98歲去世，他將會被我們深深的懷念！」