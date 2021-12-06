洛杉磯/長堤兩港滯留貨櫃消化積極　罰款計劃三度延期

隨著加州洛杉磯港和長堤港持續阻塞，碼頭營運商今年11月10日取消卡車司機夜間載運貨櫃所需支付的「塞車費」，成為美國總統拜登要求緩解塞港的最新行動。（美聯社）

洛杉磯港 和長堤 港6日宣布再度推遲對滯留在兩港碼頭的貨櫃所屬公司的罰款，如有必要，罰款計劃將從12月13日下周一開始生效。這也是洛杉磯港和長堤港第三度推遲實施積壓罰款計劃，期望以更積極的方式鼓勵櫃貨擠壓公司協助減緩和清除碼頭積壓。

洛杉磯港和長堤港10月25日宣佈將對因運輸進展拖延而滯留，造成兩港貨櫃嚴重擠壓的公司和企業進行罰款制裁，如果進口貨櫃在清關之後滯留在碼頭時間超過九天以上，將被罰款，每個貨櫃100元起，每個貨櫃每增加滯留一天增罰100元。超過三天後罰款繼續增加。計劃本擬從10月29日開始實施，為期90天。但由於相關公司和企業在罰款計劃公佈之後改善顯著，罰款計劃在11月22日和29日兩度推遲。

兩港本周一報告稱，碼頭的滯留貨櫃近期下降37%。在接下來的一周裡，兩港將繼續監督和重新評估罰款計劃實施的必要性。

洛杉磯港和長堤港12月6日周一表示，最近一個多月，運輸航線 、海運碼頭、卡車和貨主都增加合作，努力配合降低貨櫃積壓數量。目前大約 40%的進口貨櫃箱在碼頭滯留時間降低到九天。