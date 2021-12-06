洛市亞裔老闆短報商品價格逃稅　現被判吐出上億元

洛杉磯聯邦檢察官辦公室。（谷歌地圖）

洛杉磯市中心時尚區一家服裝批發公司老闆，12月6日被聯邦法官判處12個月零1天的刑期，罪名是刻意報低進口的服裝價格，來避免向美國支付數百萬美元的關稅，且沒有向聯邦政府報告大筆的現金交易。這名老闆並被責成賠償政府單位3522萬7855美元，與同意被沒收款項8156萬4856美元。

這家服裝批發公司老闆叫Sang Bum「Ed」Noh，67歲，住在貝艾爾（Bel-Air），擁有兩家公司，分別是Ambiance Apparel – Ambiance USA Inc和Apparel Line USA Inc。被告和他擁有的這兩家公司於2020年10月承認八項控罪，包括洗錢和欺騙海關。

聯邦檢察官 辦公室指出，被告被判賠償國稅局 和聯邦海關和邊境 保護局3522萬7855美元，在認罪協議中同意被沒收款項8156萬4856美元，並額外被沒收曾被執法部門扣押的110萬4997美元。

聯邦檢察官辦公室稱，Noh的其中一個公司Ambiance在不到四年裡從聯邦海關和邊境保護局和國稅局共偷稅約3522多萬美元，他欺騙海關、不提供8300表格，但在貝艾爾地區購買了一套房子、豪華汽車，並在鞋盒和垃圾袋中保存了3500萬現金。

他從亞洲國家進口服裝，向聯邦海關和邊境保護局提供假的發票，低估貨物的價值，從而避免支付進口商品的全部關稅。在Noh的指示下，他的亞洲供應商為其準備的第一張發票通常是實際價格的60%至70%，第二張發票是實際價格的餘額，Noh把第一張發票上報用於計算進口關稅。

而在店面的銷售過程中，他的公司使用兩套賬簿來記錄銷售額，其中一套記錄現金交易，在報稅時並未向會計師報告，此外他還指示會計師少報一些帳面收入。

目前國際麻醉品、洗錢和敲詐勒索科的助理、聯邦檢察官Scott D. Dubois起訴了此案，資產沒收科科長助理、聯邦檢察官Jonathan S. Galatzan處理了本案的資產沒收部分。該案由國土安全調查局、國稅局刑事調查局、聯邦海關和邊境保護局、LA IMPACT、長堤警察局、洛杉磯警察局等執法單位聯手調查。