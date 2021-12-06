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喜瑞都市黃正芬參選市議員 唯一華裔候選人

記者啟鉻／喜瑞都市報導
喜瑞都市議員華裔參選人黃正芬。（黃正芬提供）
喜瑞都市議員華裔參選人黃正芬。（黃正芬提供）

喜瑞都市（Cerritos）市議員參選人黃正芬（Jennifer Hong）將於12月12日（周日）舉辦造勢籌款會。黃正芬是第二次參選市議員，她表示，居住喜瑞都市近40年，公司生意起步和發展也在這裡，對這座城市充滿感情，就像自己家一樣，希望城市愈來愈好。她對城市發展有諸多想法，並對勝選有信心。

黃正芬現任都市公園和休閒委員，2017年至2020年擔任城市計畫委員。她曾於兩年前參選市議員。她表示，她的競選焦點是城市安全、市政預算、市容整頓、建設商住混合平價住宅、關心銀髮族以及吸引年輕族群進駐，商業友善政策等方面。

她說，在周邊城市中，喜瑞都市在經濟繁榮方面是很突出的。在目前形勢下，必須強化社區治安，以及市政預算。在市容整頓方面，對一些行道樹要及時修整，有的樹木需要清理，也要補種其它樹種。州府要求城市建設平價住宅，市府也規劃了市區七個建築地點，她希望在其中規模較大，在購物中心附近的平價住宅能以商住混合形式，可以刺激消費，繁榮經濟。

黃正芬說，喜瑞都市有不少銀髮族人士，市府應該多開展關懷活動，有益銀髮族，比如健康檢查等。在住房方面，房價水平要能吸引年輕族群進駐，讓城市年輕化，也對學區有益。她說，市府在對待商家政策規定方面，要更加友善，吸引更多商家在市區經營發展。

黃正芬1980年代自台灣移民美國，她畢業於政治大學。移民後從事服裝進出口生意，事業有成，並積極投身社區公益活動。她創辦自己服裝公司，並經營自己成衣品牌。雖然從事生意，但始終關心城市發展，不忘社區。疫情期間，她積極向年長者、醫院捐贈防疫物資。

她說，此次重新參選，希望華人選民積極支持。2022年4月12日是投票日，有四位參選人競選兩個空缺，其中一名參選人是連選連任，勝選機會大。另外一個空缺，包括她共有三位競爭者，均是亞裔。她是第二次參選，另外兩人是首次參選。黃正芬是所有參選人中的唯一華裔。

喜瑞都 預算 移民

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