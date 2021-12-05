洛杉磯家長抗議學生疫苗強制令，約2萬名學生受影響。(KTLA5 視頻截屏

洛杉磯 聯合學區（LAUSD）的家長們12月5日（周日）在洛杉磯西木（Westwood）舉行抗議活動，反對學生新冠疫苗 強制接種規定。據相關數據，約2萬名 LAUSD 學生將因未接種疫苗，不得不參加遠程教育課程。

當天的抗議活動中，家長們使用 Wilshire Boulevard 和 Veteran Avenue 鎖著的大門象徵這2萬名學生，他們大聲疾呼「讓我們進去」的口號，抗議洛杉磯聯合學區對於學生的疫苗強制接種規定。

按照LAUSD的規定，這些沒有接種疫苗的學生將參加「天使之城」在線學習計劃。家長Angeleno Monica Sanders說，這是一個完全「獨立的學習計劃，沒有老師的現場指導。」Sanders表示，「這裡的每個人都在為自己的孩子擔心，害怕他們的孩子上不了大學。如果想進入洛杉磯加州大學 、或聖地牙哥加州大學，或其他任何大學，學生都需要參加 AP 課程。但是參加遠程教育的學生將無法繼續學習這些課程，也不能參加考試，因為不在學校上課。」

洛杉磯居民Jennifer Kennedy說，這些學生因為沒有接種疫苗「而被排斥、孤立、隔離、羞辱和欺負。」

然而，LAUSD 學校董事會表示，對於學生的疫苗強制接種規定是絕對必要的。當地地區主管 Frances Baez認為，為學生接種疫苗非常重要，「因為我們希望繼續為在校學生提供一個安全的校園。我們知道接受遠程學習的學生沒有獲得最好的學習體驗，希望他們繼續在學校學習並接種疫苗，保證學校安全。」

家長們擔心學生會在遠程學習計劃中受到影響，洛杉磯居民Robby King說，「學校董事會已經承認了，他們說天使之城遠程教育不符合標準，這對於2萬名孩子是不公平的。如果一定要強制執行疫苗接種，那就應該給這些孩子們一個更好的選擇。」

到目前為止，反對LAUSD疫苗令的兩起訴訟都未能在法庭上獲得成功，但其中一場訴訟的法庭聽證會定於8日（周三）舉行，要求法官能暫停疫苗強制接種的授權。