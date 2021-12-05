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網絡時代淘金潮 24小時運作的「搖錢樹」原來長這樣

記者張宏／爾灣報導
機櫃及機櫃上密密麻麻的電線、顯卡與主板堆放在一起就組成一台台礦機。（記者張宏／攝影）
機櫃及機櫃上密密麻麻的電線、顯卡與主板堆放在一起就組成一台台礦機。（記者張宏／攝影）

隨著虛擬貨幣上漲和通貨膨脹，南加不少華人加入炒幣挖礦的大軍。一個個閃耀著藍光的黑盒子礦機對數字貨幣投資者來說，宛如24小時不停歇的搖錢樹一般。但是何為礦機，如何挖礦掙錢及風險在哪裡，很多人還是一頭霧水。因此請虛擬貨幣資深玩家和礦工現身說「礦機」，為大家解惑。

影音來源：記者張宏

在爾灣有一個看起來不起眼卻操縱著Netflix和Youtube運轉生殺大權的建築，每一個來這裡的人都要登記和出示ID，這裡充斥著巨大的機器運轉的噪音，24小時保障供電。一家華人虛擬貨幣平台也把「礦機」安放在這裡，礦機就是一個黑色閃耀著藍色光芒的盒子，從16T到1P大小不等，價格也從幾千元到16萬元不等。

機櫃和一堆密密麻麻的電線、顯卡與主板組合一台台礦機，在有些人眼裡，這些黑盒子就是搖錢樹。一名「礦工」24小時待命，解決各種可能的突發問題。他說，這裡主要是封裝和儲存兩個部分，封裝成本是最高的，往往是儲存成本的三倍左右。

中國政府日前將數字貨幣相關的業務定義為非法金融活動，導致中國礦機礦工大量出海，李曉龍就是其中的一員，他從2017年開始接觸數字貨幣，現在已是這行業的資深玩家。他說，數字貨幣波動性很大，在這場數字貨幣淘金大潮中，比起淘金，他更想做賣淘金者鏟子的人。

何為挖礦？李曉龍說，數字貨幣是通過礦機產生，幣圈主要兩大主流區塊鏈共識機制（Consensus），分別是工作量證明機制（PoW）和容量證明機制PoC（Proof of Capacity）。獲得數字貨幣獎勵的方式，前者要證明工作正確，後者只證明在工作。他們的礦機使用的是PoC機制，是一種允許挖礦設備利用閒置硬盤空間來參與挖礦的共識機制，與PoW的算力挖礦和PoS的質押代幣挖礦方式相比，PoC挖礦的優勢在於門檻低，能耗少。

李曉龍說，中國現在閒置300萬台礦機等待出海，買賣礦機就和買賣電腦一樣，都是出售商品。他們認為美國，隨著區塊鏈法律的完善，數字貨幣在美國會有更大的發展。

數字貨幣作為投資，自然存在風險，很多人對其運作方式完全未知，以為誰都能賺錢就懵懵懂懂進入市場．李曉龍建議大家用閒錢來投資，選對幣種且長期持有，不要追漲殺跌。選擇數字貨幣要先判定幣種特性再了解其硬件，主要看幾個方面，如數字貨幣有無應用價值、是否有低能環保，還要了解其經濟模型、工作證明的經濟權益是什麼。

這樣1P大小的礦機價格是16萬元。（記者張宏／攝影）
這樣1P大小的礦機價格是16萬元。（記者張宏／攝影）
一名「礦工」24小時待命，解決各種可能的突發問題。（記者張宏／攝影）
一名「礦工」24小時待命，解決各種可能的突發問題。（記者張宏／攝影）
這些閃著藍光的黑盒子對有些人來說是搖錢樹。（記者張宏／攝影）
這些閃著藍光的黑盒子對有些人來說是搖錢樹。（記者張宏／攝影）

虛擬貨幣 投資 華人

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