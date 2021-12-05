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南加內陸兩華女涉情色交易被拘

記者啟鉻／河濱綜合報導
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

加州兩名華裔女性在內陸河濱縣涉嫌非法情色交易近日被捕，拘押在印地歐市 （Indio）一個拘押中心；警方打擊人口販賣調查人員確認，該案無其他受害人。年初以來，內陸已有多名華人女性涉嫌非法情色交易被警方查辦。

據河濱縣警局資訊，11月30日午後約1時30分，警方打擊人口販賣執法人員在河濱縣沙漠熱泉市（Desert Hot Springs）一處住宅，查獲非法情色交易活動，地址：13-000 block of Palm Dr. ，被捕嫌犯是兩名華裔女性。

嫌犯許冬萍（Dongping Xu,譯音）55歲，厄浦蘭市（Upland）居民，涉嫌設立非法情色地點，從事情色活動被捕；一同被捕的還有另一名女嫌犯雷婉悠（Wanyou Lei,譯音）。兩人被拘押在印地歐市John J. Benoit拘押中心。警方未透露雷婉悠年齡及背景。

先前也曾有華女在沙漠熱泉市從事非法情色交易被捕。2021年4月中旬，河濱警方在沙漠熱泉市警方配合下，突襲位於市區Mission Lakes大道64-000號街區一處民宅，拘捕47歲嫌犯何燕瑩（Yanying He，譯音），來自內陸標蒙市（Beaumont）。經調查，警方確認該民宅從事非法情色交易活動的只有嫌犯一人。無其他人口販賣受害者。

也有居住沙漠熱泉市于姓華女，到另一附近城市從事非法情色交易被捕；案發地點在拉昆塔市（La Quinta），於4月22日被河濱縣警方拘捕，案發地址在市區Highway11街78-900號街區一棟住宅。警方根據居民舉報，突擊可疑民宅，拘捕49歲華女于昕梅（Yu, Xinmei譯音），沙漠熱泉市居民。

警方表示，在非法情色交易中不存在所謂「無受害者」，從事非法情色交易當事人常常經歷長時間在感情、身體及性虐造成創傷。警方強調，河濱縣打擊人口販賣執法人員，正致力消除縣域人口販賣組織及勢力範圍。一旦接到報警將追蹤查明，拘捕任何企圖盤剝弱勢人群的犯罪分子。警方通過一系列執法行動，識別及拘捕人口販賣分子，有效減少當地非法情色活動。

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