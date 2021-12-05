聖地牙哥逾160名警員未遵守接種疫苗令遭停職

聖地牙哥市160名警員未接種疫苗或遭停職。（檔案圖）

據KTLA5報導，聖地牙哥 市（San Diego ）至少有160名警員因未遵守接種疫苗 令或遭停職，除非他們按規定在未來30天施打疫苗才可望恢復職位。

據報導，聖地牙哥市府已經要求職員在規定日出示疫苗接種證明，或者申請醫療及宗教原因豁免接種疫苗。市議會日前投票 ，市議員以八比一投票決定，繼續強制命令警員接種疫苗，儘管警察工會已經明確表達反對。據市府資訊，截至上周二，約有65%的市警局警員接種了COVID-19疫苗，還有616名警員報告稱未接種疫苗，另外64名警員未提供接種狀況。約有454名警員申請豁免，意味著至少160人尚未接種疫苗，也未申請豁免。

未接種疫苗也未申請豁免者，將收到市府通知，將寬限期延遲到2022年1月3日，否則可能遭停職。市府於上周四已經準備好1200份通知，擬發給各部門未遵守接種疫苗規定職員。

據稱，在市府所有員工中，已經申請醫療或者宗教豁免的有千人左右，其中在規定截止日前就有250項豁免。據市府表示，多數屬於宗教豁免。

在該市963名消防員中，截至上周末有80%人接種疫苗，有140人未施打，近50人未申報接種情況，81人申請豁免。

市長辦公室表示，市府人力資源部將根據加州及聯邦法規，以及城市法規，對個案逐一審查，同時在整個過程中保持與職員溝通。