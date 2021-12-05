華男潛水溺亡 為何教練從被網暴到被逆轉平反？

爆料者發出的JJ Lau配合警察調查的照片。（讀者提供）

南加華人 潛水圈日前再有悲劇傳出；45歲的T姓華男 ，在一次休閒潛水（fun dive）中喪命。隨後在某些自媒體的報導下，組織這次活動的潛水教練JJ Lau在案發後遭遇網絡暴力，被不少自媒體報導稱事發時「教練全程玩手機 」、「教練威脅學員不需說出真相」等。然而在JJ Lau教練成為眾矢之的後，當初報料的自媒體又發文道歉，輿論方向又有了180度大轉變，這起華人潛水死亡的悲劇究竟是怎麼回事？

根據在場人士描述，11月21日上午約11時，為期兩天一夜的卡特琳娜島（Catalina Island）船宿潛水活動即將進入尾聲，在下水的潛水員陸續回到船上後，45歲的T姓華男卻始終未見身影。船員隨後下海展開搜尋，並在深度約105呎的地方發現已無意識的T姓華男。

T姓華男被帶回船上時已全身僵硬，立即實施緊急心肺復甦，並聯繫救護人員登船搶救，但乃回天乏術。

休閒潛水出於安全考量，有潛伴制度，即兩人結伴遊玩。據T姓華男的潛伴表示，他們氣瓶內還剩約700psi的空氣時，開始從上浮。這說明當時T姓男子上浮時氣瓶內是有空氣的。他們在浮出水面後，各自分開往船的方向游。然而當潛伴回到船上並做登記時，T姓華男沒有回到船上。

上述這起華人潛水事故在11月底陸續被眾多自媒體登出，然而這些報導都依據同一個爆料人的說法，將這起悲劇歸因於教練JJ Lau的疏忽。根據爆料人的說法，自己是實在看不下去才對外爆料，死者被發現時已經錯失最佳搜救時機，而教練則一直在船艙內玩手機，兩名沒有經驗的潛水員安排在一起，也是JJ Lau作業一手操辦的。 而在對待學員溺水身亡的態度上，爆料人則表示，JJ Lau教練提到了事故與他无關，更說這是學員「命不好」，甚至還威脅胁船上的所有人员不要向外界透露學員遇溺身亡的事件，「誰敢說出去就吃官司」！

自此，這起華人潛水溺亡案在華人圈引起輿論風暴，JJ Lau成為眾矢之的。然而讓人意想不到的是，就在幾天後，輿論方向發生了180度大轉變。事件不斷發酵後，JJ Lau站出來對事件原委做了一系列聲明，參加當天潛水活動的旁觀者也站出來為其做澄清。而當初那些爆料的自媒體，態度也發生了戲劇性的轉變。

JJ Lau在本報的採訪中說，「我真的受不了了。」他說，逝者與他是很好的朋友，本來他想早點發聲，但是事發後非常傷心。如今網路暴力已經讓他承受不了，逝者和他的資料全部被扒出，他不得不站出來發聲。

根據JJ Lau，T先生當天是搭船fun dive，即休閒潛水，只是搭船過去而已。而JJ Lau那天帶的學員班裡也並沒有他。在發現T先生出事後，JJ Lau也是第一時間參與救援，更沒有像爆料者說的那樣威脅現場學員不能說出去這件事。

對於JJ Lau是否對這次溺亡事件負有責任，網路上眾說紛紜。然而可以肯定的是，當時給各大自媒體爆料的人有對JJ Lau的不實言論。而那些自媒體未向JJ Lau或警局求證，就全盤報導出來。

之後，有當初報導該事件的自媒體又發文道歉，立場變到JJ Lau一方，以標題「真人版無間道，洛杉磯華男潛水身亡案另有隱情」、「華男潛水身亡事故爆料後續！想不到竟有人這麼腹黑！」等刊出。

JJ Lau說，「作為自媒體，應該有良心。」當事故來臨來時，不應該是相互詆毀，為了蹭流量去吃人血饅頭。他說，這件事發生後，他的生活發生了巨大改變，心理受到了創傷，準備去看心理醫生。他說，也會安排當時同行者去看心理醫生，並積極與逝者家屬配合，一同處理好後續事宜。

目前警方還未公佈此事件的調查結果。