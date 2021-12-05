南加州中國大專院校聯合校友會4日晚年會 新團隊上任

2021年南加州中國大專院校聯合校友會第43屆年會4日在聖蓋博（San Gabriel）希爾頓酒店舉行。（記者王若然／攝影）

2021年南加州 中國大專院校聯合校友會第43屆年會，4日晚在聖蓋博（San Gabriel）希爾頓酒店盛大舉行，除了進行2021年會長郭文斌及理事長陳蓓蓓，與2022年會長陳啟志及理事長黃敏交接換屆儀式，並有豐富的歌舞表演等，包括政要有400多人共襄盛會。

談起會長任內感受，卸任會長郭文斌說，校友會今年在疫情 期間，仍然以線上及線下方式舉辦了迎新晚會、稅務講座、譴責歧視亞裔美國人記者會，zoom 視訊會議進階課程、園藝講座、君子近庖廚烹飪比賽、母親節 慶祝大會等十多項活動，獲得校友及僑界支持與好評。

他說，疫情期間，理事會還通過設立校友會的第一個臉書，和Youtube的官方社交平台，明年開始，校友會將不定時地在這些平台上更新內容。

接任會長的陳啟志表示，疫情持續兩年，在2022年他想安排更多活動讓大家「舒展拳腳」，熱熱鬧鬧地過一年。但是目前病毒又有變種，不知道疫情未來發展方向如何，還是需要觀望。陳啟志說，他2014年左右第一次參加校友會舉辦的唱歌比賽，與校友會有了接觸，後來做了淡江大學校友會會長，自動變成校友會理事。後來與校友會有了更多接觸，他還是中華旗隊，空小合唱團的一員。

今年年會主題是「堅忍抗疫情，凝聚大專心」，並有眾多精彩演出，包括近年大專盃卡拉OK歌唱大賽多位冠軍選手演唱，民族舞、拉丁舞、國樂表演等。郭文斌介紹說，今年年會節目精彩，禮品數量豐富。包括75吋大電視，兩百多個太陽能燈飾，以及超過50個現金紅包及禮卡等。

當晚出席的嘉賓有駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程，聯邦眾議員趙美心，羅省中華會館主席廖美華，世界越棉寮華人團體聯合總會諮詢主委梁永泰等。