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北美華人會計師協會財稅講座 400多人上線取經

記者謝雨珊／洛杉磯報導
萬通貸款（GMCC）冠名贊助「牛轉錢坤回顧與展望 -- 2021年末財稅法律生活線上大講座」，圖為萬通貸款創始人James Lin。（會議截圖）
萬通貸款（GMCC）冠名贊助「牛轉錢坤回顧與展望 -- 2021年末財稅法律生活線上大講座」，圖為萬通貸款創始人James Lin。（會議截圖）

北美華人會計師協會4日聯手國稅局，全天舉辦由萬通貸款（GMCC）冠名贊助的「牛轉錢坤回顧與展望 -- 2021年末財稅法律生活線上大講座」，介紹政府因應疫情推出的稅法改革。當天國稅局局長Charles Rettig及專員演講吸引了美國西岸及東岸等400多位民眾上線聽講，此外，跨區稅務、貸款、保險業者的主題演講也很受重視。

北美華人會計師協會會長張青感謝紐約、加拿大的會計師們一起參與，給予北美各地區民眾帶來最新的資訊。當天除了加拿大加中專業會計師協會會計師們，分享有關加拿大的投資環境及溫哥華房地產稅務概況之外，許多專業人士在當天分享了有關超值大額貸款、私人家族基金會、國稅局查稅對象、信託家族傳承等受人關注的重要議題。華興保險總裁張國興當天邀請樂立杯創辦人兼執行長俞宗明（Alan Yu）分享如何在疫情下，將危機化為轉機。講座內容豐富多元，民眾也受益良多。

該協會在5日同一時間將繼續舉辦下半場講座，內容將含括房地產投資、遺產稅、贈與稅、新移民申報海外資產等稅務事項、以及拜登稅改對個人家庭稅務規劃的影響等議題，歡迎民眾繼續上線聽講，索取最新的稅務資訊。兩場線上活動將提供問與答環節，歡迎有興趣民眾致電626-446-1448／626-581-2266，或者點擊註冊連結報名：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fwsZi23dQYq_9fWFsqQ-KQ。

北美華人會計師協會會長張青主持「牛轉錢坤回顧與展望 -- 2021年末財稅法律生...
北美華人會計師協會會長張青主持「牛轉錢坤回顧與展望 -- 2021年末財稅法律生活線上大講座」。（會議截圖）
華興保險總裁張國興（左）邀請樂立杯創辦人兼執行長俞宗明（右）分享如何在疫情下，將...
華興保險總裁張國興（左）邀請樂立杯創辦人兼執行長俞宗明（右）分享如何在疫情下，將危機化成為轉機。（會議截圖）

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