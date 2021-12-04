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洛杉磯市連發跟蹤入室搶刧 珠寶金錢尿布袋全都要

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
兩名嫌犯跟進大院停車場，攔堵推嬰兒車的婦女搶刧隨身財物。（LAPD）
兩名嫌犯跟進大院停車場，攔堵推嬰兒車的婦女搶刧隨身財物。（LAPD）

最近洛杉磯市發生了一連串入室搶劫案，在格倫岱（Glendale）、漢考克公園（Hancock Park）、高地（Upland）和其他地區，劫匪跟蹤受害人進入院內，搶劫隨身背包及室內財產。警察正在通緝嫌犯並呼籲知情者報案。

影音來源： LAPD

2021年11月28日（星期日）下午5點10分左右，警察在漢考克公園附近接到了一名女子的報警電話，當時搶劫嫌疑人剛剛離開。女子說，她推著嬰兒車正在散步回家，當走近通往她家門前的台階時，兩名嫌疑人走過來，要求她交出隨身財產。

由於擔心自己和孩子的安全，受害者被迫允許一名嫌疑人拿走她身上背著的尿布袋和奶瓶冷卻器。兩名嫌疑人隨後上了一輛停在受害者住家街對面的等候車輛向北逃離。嫌犯車似乎是一輛帶有彩色車窗的銀色轎車。

洛市警局威爾希分局（Wilshire Division）探員們尋求公眾幫助尋找作案嫌犯，協助偵破該起白天搶劫案。警探已經恢復了詳細記錄搶劫事件全過程的監控視頻。

然而，就在兩天前的11月26日晚10點30分左右，兩名受害者從附近的一家餐館出來，走到北富勒大道（Fuller Avenue）100街區的住宅門口時，也被嫌犯跟蹤攔截。

據洛杉磯警察局稱，起初是兩名身穿標有「警察」字樣的戰術背心的男子，其中一人手持手槍，控制了受害者並蒐查他們的口袋。兩名劫匪隨後動手毆打受害者並強行闖入，室內還有其他受害者。搶匪「揮拳對受害者進行身體攻擊，同時搜刮財物」，其中一名受害者「面部嚴重受傷」。

警方補充說，稍後又有三名同夥加入，他們五人聯手從戶內偷竊財物，「搶走的物品包括大量金錢和珠寶。」最初的兩名劫匪估計年齡在20至25歲之間，身高約6呎1吋，他們穿著黑色連帽衫，其中一人手持半自動手槍，另一人手持橡皮槌。目前沒有另外三名嫌疑人的進一步信息。

任何知情者都可以撥打 213-486-6840 聯繫警探Marsden 和Hammer。要匿名提交信息，請撥打滅罪熱線 1-800-222-TIPS (8477)。

搶匪跟蹤入室，毆打主人交出錢財。（KTLA）
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警察 洛杉磯 通緝

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