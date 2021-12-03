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亞美公義促進中心 見證者干預培訓課程

記者張宏／聖蓋博報導
亞美公義促進中心3日在聖蓋博（San Gabriel）舉辦記者會，招募民眾參與見證者干預培訓課程。（記者張宏／攝影）
亞美公義促進中心3日在聖蓋博（San Gabriel）舉辦記者會，招募民眾參與見證者干預培訓課程。（記者張宏／攝影）

作為亞裔仇恨事件的見證者，你可以做些什麼？亞美公義促進中心3日在聖蓋博（San Gabriel）舉辦說明會，招募民眾參與其見證者干預培訓課程，課程為華人社區民眾提供普通話和廣東話的雙版本，主要目的是幫助亞裔提高反亞裔仇恨的能力。

影音來源：記者張宏

該培訓課程是亞美公義促進中心和非營利組織Hollaback合辦，致力於提供具體的應對策略。受訓者可學習到如何在現場或在線時，看到有人遭遇騷擾或種族歧視時，能以見證者的身份做出有效干預。培訓課程時長60分鐘，受訓者學會諸如5D干預方法，其中包括，轉移注意力、找人協助、記錄證據、推遲行動和直接干預。

亞裔青少年中心理事會董事長蔡英傑表示，過去一年很多亞裔在社區遭遇歧視，面對這樣的問題，有必要建立一些體制讓華裔民眾懂得如何保護自己和家人，讓受訓者在保護個人安全的前提下，有效干預和制止亞裔仇恨的言行。目前有超過200人報名，培訓課程每周至少提供一次公眾培訓，網址https://advancingjustice-la.org/bystander-intervention-trainings/。同時也可為組織公司提供私人培訓。詳情可聯繫[email protected]

聖蓋博市長廖欽和分享了他在參選市議員時的遭遇。他說，自己競選市議員時就曾遭遇了亞裔歧視的問題，當時聖蓋博市已100多年沒有出現亞裔市議員，敗選者不甘心，阻撓他上任拖延兩個半月，將市政廳變成了一個法庭，最後才確認他的當選。這個經歷告訴大家，不管是作為見證者還是當事人，每個亞裔都有義務行動起來捍衛自己的權益。

華埠服務中心社會服務部個案經理梁婉芬表示，作為歧視事件的見證者，可選擇將事件記錄下來分享到StandAgainstHatred.org，增加事件的曝光度。每一個事件都要具體問題具體分析，在保證個人安全的前提下，間接制止或直接制止這類行為的發生。維護和諧安全的社區環境，對每一個人都至關重要。

亞美公義促進中心3日在聖蓋博（San Gabriel）舉辦記者會，招募民眾參與見...
亞美公義促進中心3日在聖蓋博（San Gabriel）舉辦記者會，招募民眾參與見證者干預培訓課程。（記者張宏／攝影）

亞裔 種族歧視 聖蓋博

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