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警方逮捕50毒販 常在洛杉磯遊民巷出貨

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
住在洛杉磯市Skid Row及附近的遊民，通常是幫派份子與毒販最喜歡的毒品銷售對象。（getty images）
住在洛杉磯市Skid Row及附近的遊民，通常是幫派份子與毒販最喜歡的毒品銷售對象。（getty images）

洛杉磯市的遊民巷（Skid Row) 及附近住著許多「癮君子」，經過洛市警局歷經兩年的調查行動，3日宣布在當地查獲不同種類的大量毒品，其中包括超過4萬6000顆芬太尼（Fentanyl）藥丸，警方當場逮捕了50名涉嫌販毒的嫌犯。

洛市警局在聲明稿上指出，遊民巷的許多住戶喜歡吸食毒品，毒販因此投其所好販毒給「癮君子」，特別是遊民。幫派份子與毒販是出了名的喜歡在此地進行違法勾當。美國缉毒局（DEA) 洛杉磯分部特警Bill Bodner表示，經過這次的搜索調查，發現有些住在郊區的販毒商會特地開車到洛市中心，在街上販售極具危險或容易上癮的毒品，遊民巷的住戶通常是這幫毒販們的常客。

截至3日止，警方從毒販們身上，搜索了五公斤古柯鹼（Cocaine）、 857磅冰毒、五磅海洛因（ heroin）、一公斤芬太尼、超過4萬6000顆芬太尼藥丸、六支槍及大約25萬元現金。這批毒販商共有50人被逮捕，其中4人在本周入獄，16人則候傳待審。多數人都是以販售發放違法毒品罪、持有毒品販賣罪遭警方逮捕。在最嚴重的狀況下，這些人將面臨10年以上的牢刑。

警方指出，這次逮捕行動可以給經常在遊民巷活動的毒梟們一些警示，讓他們知道警方不會坐視不管，將會持續採取執法行動，他們會得到該有的懲處。根據數據顯示，全國吸毒致死率去年上升了超過30%，警方強調將會持續阻止違法販毒事件，防止更多人因染毒而死。

毒品 洛杉磯 幫派

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