哈利斯醫師是加州衛生總監。（ETHNIC MEDIA SERVICES提供）

加州 冬季經歷了疫情最嚴峻的時刻，在去年12月最後一周，有超過2萬1000名加州居民因感染新冠肺炎 住院，今年1月有1萬8518人因感染新冠肺炎死亡，隧道盡頭的光亮感覺遙不可及。加州衛生總監哈利斯醫師（Nadine Burke Harris）指出，現在疫苗 可以幫助避免出現另一個病例激增的冬季和可預防的住院及死亡狀況，接種疫苗可保護兒童免受新冠肺炎危害

哈利斯醫師指出，超過87%符合接種資格的加州居民已接種至少一劑疫苗，聯邦食品藥物管理局（FDA）最近批准5到11歲兒童輝瑞（Pfizer）疫苗的緊急使用授權也將改變遊戲規則，美國家庭第一次全家從年幼的孩子到祖父母都擁有可以對抗新冠病毒的免疫力。

身為加州第一任衛生總監，她致力提供疫苗給每一位符合資格的加州人。同時，身為四名男孩的母親，透過讓自己的孩子接種疫苗，確信正在盡屘所能保護他們、家人和社區的安全。

新冠確診病例現在正在不斷增加中，感染者大部分是未接種疫苗的人，他們住院的可能性是已完全接種疫苗者的9.5倍，死亡的可能性是已完全接種疫苗者的18.2倍，其中少數族裔受到的打擊最大。政府需要所有符合資格的加州人接種疫苗或完成他們的接種，並在符合資格後接種補強針，來幫助終結這場疫情。

「身為一名小兒科醫師，我深明接種疫苗對保護兒童免受麻疹、腮腺炎和水痘等可預防疾病的侵害有多重要。專為5到11歲兒童製作的新冠疫苗，可為抵禦這種致命病毒提供一層重要的保護。」

加州有超過70萬名兒童與青少年感染過新冠肺炎。自去年7月以來，加州有超過6500名未成年人因感染新冠肺炎住院，自疫情爆發以來，加州已有37個年輕的生命死於新冠肺炎。兒童可能出現「長期新冠症狀」（long COVID），新冠病毒也可能導致引發兒童多器官發炎症候群（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，簡稱MIS-C），過度活躍的免疫系統會攻擊兒童的身體。加州已經出現660個這類病例，其中一半的病例必須入住加護病房。

接種疫苗不但可以避免這些令人擔心的結果，還可以減少將病毒傳播給摯愛的人，例如祖父母，和其他免疫系統較脆弱的人。

同時，身為加州致力培訓識別、減輕「童年負面經驗」（Adverse Childhood Experience）和童年創傷專業人士的領導人，本人知道這場疫情讓我們的年輕人付出巨大的代價，他們必須面對社會隔離、透過網路上課、以及失業、糧食與住房不穩定、摯愛之人染疫、住院、甚至死亡等家庭壓力。接種疫苗可以提供孩子們一種安全感，讓他們知道自己獲得更好的保護，而且他們也能保護他人不受感染。

部分家長仍有疑慮是可以了解的。但可以向他們保證，在對4500多名5到11歲兒童進行的臨床試驗中，新冠疫苗已被證實是安全而且非常有效，它也和美國其他所有疫苗一樣，嚴格遵守安全和效力的標準。

事實上，新冠疫苗接受了美國疫苗史上最嚴格的安全監測，數以百萬計的12到18歲青少年已接種了疫苗，絕大部分只出現輕微的副作用，出現嚴重副作用的例子極少，而且，接種疫苗的好處遠遠超過風險。此外，無論是臨床試驗數據還是已經接種疫苗的數以百萬計的女性，都沒有證據證明疫苗會導致不孕。

相反地，接種疫苗可以讓加州更多人口安全地重拾他們熱愛的活動。拜政府實施的安全措施和疫苗高接種率之賜，我們的學校比以前更安全。接種疫苗讓12到17歲青少年重新加入體育團隊、戲劇社和其他可以幫助他們成長為健康成年人的有益活動。

較年幼的兒童也應獲得相同的機會，這些勇敢的小朋友們希望重新全面參與生活。隨著假期聚會和慶典即將到來，這個疫苗來得正是時候。

想保護您的家人，請致電您的小兒科醫師或當地醫療診所，為您的孩子預約接種疫苗。您也可以上網站MyTurn.ca.gov或致電833-422-4255查詢就近的疫苗接種站。

哈利斯醫師是加州衛生總監（Surgeon General of California），身為小兒科醫師，她站在最前線推動一項承諾在一個世代內將加州的「童年負面經驗」和有毒壓力減少一半的運動。