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國民黨派黃裕鈞駐華府 先停洛杉磯會僑胞

記者謝雨珊／洛杉磯報導
國民黨國際部副主任黃裕鈞（中）赴美國華府的途中，先在洛杉磯與當地僑胞見面（記者謝雨珊／攝影）
國民黨國際部副主任黃裕鈞（中）赴美國華府的途中，先在洛杉磯與當地僑胞見面（記者謝雨珊／攝影）

國民黨黨主席朱立倫於10月初召開「國民黨國際工作小組」首次工作會議，強調國際部需加強與日本政黨、新加坡、歐盟的外交工作，以及與外國駐台外交機構、外媒駐台記者的互動，並籌組藍軍大智庫，培養藍營外交青年人才。日前並指派國民黨國際部副主任黃裕鈞赴美國華府，籌辦國民黨駐美代表處。黃裕鈞11月30日抵洛杉磯，隔天晚上（12月1日）就與當地國民黨海外支部僑胞見面交流，2日動身前往華府。南加州國民黨黨員給予黃裕鈞高度肯定，認為他年輕有為，直呼「國民黨有希望了」。

黃裕鈞此行目的除籌辦國民黨駐美代表處，也將加強國民黨和美國關係的維繫與外交工作，包括與美方行政部門、國會、智庫、及當地僑界建立管道。他飛往華府後的第一站，即是拜會AIT總部。他表示，這次來美，接獲許多前輩先進很多意見及鼓勵，主要任務是在華府成立國民黨駐美代表處，積極與當地人士做黨官方的聯繫，常態化與美方溝通，說明國民黨的政策，以澄清民進黨在華府對國民黨所有抹黑或抹紅的假訊息，解釋國民黨的立場，同時也將多暸解美方對台灣的態度，以促進台美雙方之間的最佳默契及利益。

這是國民黨自2008年以來，時隔多年再次在華府恢復駐美代表處。黃裕鈞此行預計待上三個月左右，將先行在各方鋪路。國民黨主席朱立倫則預計明年春天訪美。

在黃裕鈞與國民黨僑界人士的會面中、不少僑胞提到國民黨內年輕的人才不多，看到黃裕鈞出現，彷彿看到新希望。國民黨美西支部暨羅省支部常委張自豪表示，偏綠的台灣人公共事務會（FAPA) 近期在美國聲音很大，國民黨有必要去跟當地政府建立關係，這是很重要的階段。

中華旗隊創會會長陳耀華說，國民黨一路來遇到很多困難，看到年輕人站出來相當開心，認為國民黨要有老幹也需有新枝，長者們也要努力將路鋪平，讓後輩能更順利的走。其他國民黨僑胞則認為，國民黨近來士氣低迷，看到年輕人開始動起來，感受到國民黨新希望及新力量，期許看到國民黨在未來更有作為。

黃裕鈞坦言，國民黨其實不斷持續在年輕化，無關年紀，大家在心態上逐漸接受新事物、接納新想法，相信未來一定有更多年輕選民會支持國民黨。

提到在台灣土生土長的年輕人，似乎較支持強調自由民主的民進黨，國民黨在攏絡年輕人這一塊未來該何去何從時？黃裕鈞回應說，台灣年輕人多數的自由意識很強，但他發現一旦這群人進入社會或家庭，隨著年紀增長，在看待很多事情上都會改變。無論政黨與否，人民最注重是否能安居樂業，而國民黨在社會議題上較為保守，相信當年輕人隨年齡增長，在生活上較有重心後，國民黨會是他們最好的選擇。他強調，每個政黨有不同的屬性，國民黨作為保守政黨，就是未來安定的力量。

國民黨國際部副主任黃裕鈞（中）12月1日晚在洛杉磯與海外黨員見面交流。（記者謝雨...
國民黨國際部副主任黃裕鈞（中）12月1日晚在洛杉磯與海外黨員見面交流。（記者謝雨珊／攝影）

國民黨 華府 民進黨

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