紅岩峭壁的錫安國家公園 四季分明、景色秀美

Lower Emerald Pool景色。（記者王若然／攝影）

猶他州（Utah）的錫安國家公園（Zion National Park）雖不像黃石公園那樣的有名，但去過的人一定會愛上它。這裡有獨特的紅色岩壁風光，一年四季特色分明的秀美景色，還有趟溪徒步的獨特體驗。

影音來源：記者王若然

錫安國家公園距離洛杉磯約六小時車程，期間經過賭城 。如果不想一口氣開車過去，可以選擇在賭城住上一夜，稍作休息再出發。或也可選擇搭飛機至賭城，再租車前往。賭城距離錫安國家公園只有兩小時車程。

在錫安國家公園，遊客最喜歡在公園南入口的Springdale小鎮落腳。小鎮已經被開發得十分完善，有好吃的餐廳，咖啡店，有眾多旅館，還有免費巴士送旅客至公園門口的遊客中心，十分方便。小鎮地處公園門口，周圍被紅色山石包圍，曾被評為旅遊者心目中最美的十大小鎮之一。

錫安國家公園內最有名的就是「The narrows」，遊客可以體驗趟水徒步的樂趣。溪水高度根據季節變化，有時沒過腳踝，夏季最高沒過大腿。「The narrows」來回最長有9.4哩，需花費八小時完成，不過遊客也會量力而行，而越往深處走，越能看到兩邊狹窄山谷的獨特景色。趟水前行需有防水褲子和靴子，這些在Springdale小鎮的戶外用品店都可以租到。

不想趟水的民眾也可走「The narrows」前面一段沒有水的徒步路「Riverside Walk」，可以體會依山傍水，深入山林的美景，這段路較平坦，來回只有約一哩，適合老人和小孩。

錫安國家公園另一個比較知名的遠足路，是「天使 降臨之地」（Angels Landing），是該公園最震撼的步道 。因為徒步者最終要登上1500呎的山崖，而這裡的山崖可不一般，其中一段路只有一米左右寬度，兩邊是高1500呎的懸崖峭壁，稍有不慎就可能掉下去。2000年以來，約有14人從這裡掉下去。「天使降臨之地」來回5.4哩，但是需要攀爬山路，來回需花費四小時，並不適合恐高者、老人和小孩前往。

「The narrows」和「天使降臨之地」是錫安國家公園最難的兩條路徑。如想選擇容易、中等難度路徑，可以選擇Lower、Middle、Upper Emerald Pool。Lower Emerald Pool屬於簡單程度的路徑，來回1.2哩，盡頭可以看見有三條小瀑布滴落而成的Emerald Pool。小瀑布滴落處是一個半圓的山洞，加上落水的點綴，就像一個小型的水簾洞。還有體力的民眾可以繼續向上走至瀑布滴落處，這就是Middle Emerald Pool，路程不遠，但有高度。在往上走，就是Upper Pool，也需要攀爬一定高度的山路。如果體力不足，可以到Lower Pool就返回，因為那裡是三處景色最美的一處。

錫安國家公園也有可以開車抵達的登高望遠的景色「Canyon Overlook」，需要健行約一哩才可到達。開車需要經過隧道，隧道在冬季下午4時30分就關閉了，因此有必要盡早過去。

除了以上景點，錫安國家公園還有其他大大小小遠足路值得探索。錫安國家公園一年四季有不同的景色，春夏鬱鬱蔥蔥，秋季金黃，冬季白雪皚皚。但建議避開節假日前往，否則遊客很多，酒店費用不菲。

錫安國家公園網址：www.nps.gov/zion，電話：435-772-3256。