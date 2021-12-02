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僑委會重視僑界世代傳承 鼓勵台美青年齊聚交流

洛杉磯訊
約百人以上的台美年輕人日前進行走動式交流，分享生活、商業等多元資訊。（洛僑中心）
約百人以上的台美年輕人日前進行走動式交流，分享生活、商業等多元資訊。（洛僑中心）

台美菁英協會洛杉磯分會 (TAP-LA)、台美菁英協會橙縣分會 (TAP-OC)、洛杉磯台美商會青商部 (TJCCLA)、台灣青年美國職涯發展協會及國立政治大學南加州校友會，日前在洛杉磯市區啤酒釀製場藝文空間 (Boomtown Brewery) 舉行「Taiwanese Panel and Networking」聯誼活動，當天約百餘名台美年輕人進行走動式交流，分享生活、商業等多元資訊，氣氛溫馨熱鬧。

首次參與台美年輕人大型聚會活動的洛僑中心副主任鄭心茹表示，僑委會一直重視僑界世代傳承，讓海外友台新生代力量綿延不絶，尤其各僑青社團間的橫向交流更是重中之重，期待大家能夠多交朋友，並將所屬社團讓更多的年輕台美人知道，一起攜手為台灣發聲。

該活動由洛杉磯台美菁英協會翁士偉 (Jimmy Weng) 擔任主持人，依序由洛杉磯台美商會青商部會長高欣怡 (Cynthia Kao) 僑務促進委員、台美菁英協會洛杉磯分會會長李佩璇 (Cindy Lee)、台美菁英協會橙縣分會會長鄭鈺璁 (Franklin Cheng)、台灣青年美國職涯發展協會會長林政誼 (Michael Lin)、國立政治大學南加州校友會會長洪巍 (Wayne Hung) 僑務促進委員，分別向現場與會者介紹各僑團的成立宗旨及服務對象，現場包括許多初次參加活動的年輕人。

洛杉磯 加州 南加

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