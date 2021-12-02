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美韓防長共同聲明 首提台海安全

CBP查獲中國來的高仿名牌貨 若是真品值3043萬元

洛杉磯訊
CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）
CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）

聯邦海關和邊境保護局（CBP）近日截獲了1萬3586件來自中國的名牌高仿假貨。

聯邦海關和邊境保護局與「顧客產品與大宗貨物」（Consumer Products and Mass Merchandising ）中心進口貨物專家合作，在洛杉磯/長堤港查獲了一個裝滿假冒設計師名品的貨櫃。

CBP官員在貨櫃內發現了大量的手提袋，跨包、腰包、背包、T恤衫和褲子。都是名牌高仿貨，如Gucci， Chanel，Fendi，YSL，LV。

CBP與美國國土安全調查局人員一起在11月9日截獲了這批假貨，這批貨物如果是真的，總價將高達3043萬7775元。

CBP洛杉磯地區行動主任Carlos C. Martel表示，「CBP致力於讓假貨和走私貨物遠離美國供應鏈、市場和大街。」他說，「CBP比以往更加警惕，致力於打擊這些違法走私物品。」

一般來說，這類名牌假貨都會在非法網站以及地下黑市交易。如今線上貿易興起，讓犯罪分子有機會隱藏於看似合法的網站背後出售假貨。這類假貨的交易讓犯罪分子得意的累積財富做其他更多違法勾當。

洛杉磯/長堤港主任Donald R Kusser說，「不法分子利用網路購物售賣假貨，特別是在節假日，民眾在找打折商品。」他說，「如果商品價格低得不真實，那很可能代表貨物是假的。假貨一般質量堪憂，並且對你和你的家人是不安全的。」

消費者可以用過以下方式避免買到假貨：

直接從官網或正規授權商購買商品。網上購物時，查看商品評價，看賣家是否有可聯繫到的美國地址和電話。商品價格過低時，很可能是假貨。民眾也可到CBP網站查詢相關防詐騙內容。

2020財年，CBP共截獲了2萬6503個裝滿假貨的貨櫃。如果是真品，總價值近13億元。

CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）
CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）
CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）
CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）
CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）
CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）

CBP 洛杉磯 邊境

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