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洛縣華人無師自通 作畫構圖精緻色彩鮮豔 寄託美好願景

記者邵敏／洛杉磯報導
黃思寧的畫作構圖精緻，色彩鮮豔，更像一幅形像生動的地圖。（黃思寧提供）
黃思寧的畫作構圖精緻，色彩鮮豔，更像一幅形像生動的地圖。（黃思寧提供）

家住洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）的居民黃思寧（Nelson Wong），疫情期間在家中勤於作畫，未受過專業訓練的他，用筆畫出了心目中五彩繽紛的華僑新村。通過畫作，他希望表達美好的願望：無論身在哪個國家，全球華人都住在同一個村裡，大家和平共處，人人都過著幸福快樂生活。

黃思寧的畫作構圖精緻，色彩鮮豔，更像一幅形像生動的地圖。在「華僑新村」這幅畫中，他為全球華人構建了夢想中的地球村，圖中分佈著縱橫交錯的河流，北有人工運河，南有交通要道，華人分別居住在幾十個微型的國家和地區。地球村里佈滿東西南北街，出入村莊的海路、公路和火車方便世界各國遊客來訪。

畫中還有各個國家惟妙惟肖的代表性建築，包括雪梨歌劇院、阿姆斯特丹大風車、新加坡金沙酒店等；同時還齊聚了全球美食，有柏林啤酒館、馬六甲燕窩店、西貢粉面，甚至還有世界日報和華人服務中心。

黃思寧認為，在這個地球村裡，世界各地的華人都是平等，沒有哪個國家好哪個國家不好之分，華人勤奮努力，在哪裡都能生活得很好。他說：「這幅畫就是代表全球華人的心聲，在世界各地每個角落的華人，他們積極融入當地社區，經營生意、辛苦工作，為經濟的發展和和平作出貢獻。」

1952年出生在廣東開平市的黃思寧，20歲前往香港求學工作，之後輾轉加拿大、美國各地，最後選擇在洛杉磯定居。為了生活，黃思寧做過各種職業，酒樓服務生、郵遞員、餐廳老闆等，他自己就是一名典型勤奮努力的老華僑。黃思寧說自己並沒有太多學畫經歷，年青時在廣東開平老家曾做過記分員，「我自己畫表格，畫鄉村的田地分佈圖，一看圖就知那一塊田地的面積有多大。」黃思寧現在的畫作中，依稀可見當年畫田地分佈圖的影子。

在香港求學時，黃思寧曾跟著老師短暫地學過畫一些圖案、樓房，後來在洛杉磯一家公司上班時，他曾畫過服裝布料上的布紋圖案，印刷在布上，這些就是黃思寧所有與畫畫相關的經歷。

疫情近兩年來，這位素人畫家居家防疫，他說正因為哪兒都去不了，於是就又動了畫畫的心思，拿起手中的筆，把心中所想所願畫了出來。包括「華僑新村」在內，黃思寧共畫了八幅畫，其中有一幅「山谷景色圖」，畫中不僅有高山懸崖、透明洞穴、瀑布流水等優美的自然景觀，還有泳池、吊床等現代化的起居設施，「這幅畫是為退休後的人們所畫，我就想住在這樣一個環境裡享受晚年生活。」

「山谷景色圖」描繪了黃思寧理想中的退休居住地。（黃思寧提供）
「山谷景色圖」描繪了黃思寧理想中的退休居住地。（黃思寧提供）
「華僑新村」 齊聚全球美食，有柏林啤酒館、馬六甲燕窩店、西貢粉面，還有世界日報。...
「華僑新村」 齊聚全球美食，有柏林啤酒館、馬六甲燕窩店、西貢粉面，還有世界日報。（黃思寧提供）
畫中有各個國家的代表性建築，包括悉尼歌劇院、阿姆斯特丹大風車、金沙酒店等。（黃思...
畫中有各個國家的代表性建築，包括悉尼歌劇院、阿姆斯特丹大風車、金沙酒店等。（黃思寧提供）
素人畫家黃思寧的「華僑新村」， 寄託了華人地球村的美好心願。（黃思寧提供）
素人畫家黃思寧的「華僑新村」， 寄託了華人地球村的美好心願。（黃思寧提供）

華人 洛杉磯 疫情

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