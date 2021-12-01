洛市劫匪鎖定老年人 以問路或送金子誘受害人上車行搶

洛杉磯警方公佈照片 （圖源：KTLA）

洛杉磯 市警察 局11月30日發佈消息稱，他們正在尋求公眾幫助尋找將目標對準老年人的嫌犯，嫌犯涉及女性，案發時間為2月8日至11月16日。

據洛杉磯市警察局稱，嫌犯的作案手段要麼是詢問前往教堂或藥房的路線、要麼是提出向提供幫助的受害者提供免費金子，然後把老年受害者引誘到他們的車上搶劫，自己不必下車，以此來隱藏身份。

在其中的兩起搶劫案中，一名嫌犯在作案前曾向受害者臉上吹了一種「不明的粉末物質」。警方稱這些女性嫌犯是西裔或東歐混血，頭髮顏色為金色或黑色，有的長著金牙，有的面部有毀容。

劫匪通常由一名男嫌犯開車，由女嫌犯上前與受害者交談，她們說英語時帶著中東口音，有時也能說流利的西語。

警方敦促瞭解犯罪資訊的人，致電洛市Rampart分局的偵探 A. Trimino：213-484-3631，或者是另一位偵探III E. Ignacio：213-484-3627，如希望匿名可以撥打1-800-222-8477，聯繫洛杉磯警方。

Rampart分局包括洛市 Echo Park、 MacArthur Park、Pico-Union 及 Westlake等社區。