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洛縣華裔州眾議員將轉任法官 遺缺群雄並起競爭

記者李雪／蒙特利公園市報導
聖蓋博市市議員卜君毅（Jason Pu）。（本報檔案照）
聖蓋博市市議員卜君毅（Jason Pu）。（本報檔案照）

加州第49選區州眾議員周本立（Edwin Chau）11月29日獲加州州長紐森（Gavin Newsom）任命為洛杉磯縣高等法院法官（Superior Court Judge），預計在今年底履新；他留下的職缺，將於明年舉辦特別選舉。目前已有三名候選人宣布參選，但他們明年可能會迎來三場選舉。

第49選區包括洛杉磯縣華人聚居的西聖蓋博谷（San Gabriel Valley）的多個城市，包括阿罕布拉、亞凱迪亞、艾爾蒙地、蒙特利公園、羅斯密、聖蓋博、聖瑪利諾、天普等。

截至12月1日，州府還未設定特別選舉的日期，還需等到確定周本立具體的離職日期後，空出位置時，州長將會宣布特別選舉。據候選人之一、聖蓋博市議員卜君毅（Jason Pu）推測，因為特別選舉日必須在職位空置60天內，因此預計大約會在2022年2月下旬。

屆時當選的候選人，將也只能在位數個月而已，因為2022年11月又將迎來常規的換屆選舉。按照常規選舉流程，6月還將有初選，也就是說對於候選人們來說，可能要費錢費力準備三場選舉。

目前已有數位現任華裔民選官員表態有意接棒，除了卜君毅，尚有洛杉磯社區學院學區理事方樹強（Mike Fong）、國際職員服務聯盟（Service Employees International Union）組織者Frank Torres都已登記參選。

聖蓋博谷市區水區理事黃泰平（Thomas Wong）早先曾一度有意參選，但幾個月前已經退出，並表示背書方樹強。

從2017年至今，方樹強曾競選州眾議員，不過早先一直競選的是第51選區。雖然失敗且這次轉戰選區，但積累下不少資源，因此目前方樹強似是獲得最多背書的候選人。在他的競選網站背書一頁，有滿滿數百人名單，其中包括國會議員趙美心、劉雲平、Grace Napolitano、Mark Takano，州級官員包括仍在位的，如余淑婷、馬世雲和卸任者江俊輝，以及州參議員潘君達、Dave Min，眾議員周本立、羅達倫、邱信福、丁右立，以及卸任的伍國慶、朱感生等。

相比之下，卜君毅僅有本地幾個城市的市議會級別政治人物的背書，如聖蓋博市的丁言喻、羅斯密市的鄧樹燦、勞朱嘉儀等。但他似乎也有信心，表示競選目前進展順利。他最近正忙著與盟友合作，在當前的州、國會重劃選區的過程中，將阿罕布拉、亞凱迪亞、蒙特利公園、羅斯密、聖蓋博、聖瑪利諾和天普等亞裔佔多數的城市保持在一個選區。他表示會在不久後宣布一些競選相關的消息。

名不見經傳的Frank Torres目前住在阿罕布拉市，自稱是教育和醫療保健的組織者和倡導者，其活動和工作似乎大多集中在工會。

從籌款數額看起來，目前方樹強領先，共收到約22.5萬元。卜君毅目前有約11.8萬元，Frank Torres有10萬元。

方樹強（中）獲得許多亞裔政客支持，如柳大衛（左）和江俊輝（右）。圖為早先方樹強競...
方樹強（中）獲得許多亞裔政客支持，如柳大衛（左）和江俊輝（右）。圖為早先方樹強競選加州51選區眾議員晚會。（本報檔案照）

聖蓋博 眾議員 阿罕布拉

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