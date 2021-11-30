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僑領之子勇奪世界武術太極比賽兩項冠軍 150多國參賽

記者楊青／洛杉磯報導
秦紫桐（Grace Qin）在2019和2020年國際武術聯合會世界武術太極比賽中的太極劍亮相。（弘武金龍學院提供）
秦紫桐（Grace Qin）在2019和2020年國際武術聯合會世界武術太極比賽中的太極劍亮相。（弘武金龍學院提供）

聖地牙哥峽谷峰高中（Canyon Crest Academy）11年級華人學生謝昀融（Leighton Hsieh），在日前結束的2021國際武術聯合會世界武術太極比賽中，一人勇奪兩項冠軍，不僅為美國隊增光，聖地牙哥華人社區和謝昀融的家人也與有榮焉。

謝昀融是2013年聖地牙哥僑務諮詢委員謝家樹的兒子，十歲開始習武。他此次獲得的兩枚金牌分別是陳式太極拳和陳式太極劍。美國隊在此次世界賽中共獲七枚金牌。

謝昀融的武術教練黃琴（Qin Huang）30日表示，國際武術聯合會舉辦的世界武術太極大賽，是全球最權威的武術比賽之一，今年共有150多個國家參加大賽，每個國家限30人，男女各15名隊員。16歲的謝昀融一人勇奪兩金，難能可貴。

「非常激動，也有點喜出望外」，謝昀融30日表示，因為疫情，也因為要準備大學，已有一段時間練習的强度沒有以前那麽大，但到比賽的前幾周還是很下功夫，果然應了父母和教練一直說的「功夫不負有心人」。

謝昀融大約在六年前開始學習太極拳，當時他哥哥參加一場小提琴表演，他碰巧有機會認識了太極拳，從此喜歡上了中國武術，習武不綴。

黃琴表示，謝昀融多年來都非常勤奮、非常努力。這位15年前來自中國的武術教練表示，很多孩子學習武術，因為種種原因中斷，但謝昀融是少有一直堅持學習的孩子之一。多年來，他基本是一周五天堅持習武，每周至少習武七至八小時，風雨不斷，即便是疫情以來一年多，武術學校被迫取消實地練習，但他除了堅持每周三次網上上課學習動作，周末還參加師生對練，功底扎實。

在美國教武術15年，黃琴2006年以寧波大學體育學院武術教練身份，和武術傑出人才身份，受美國武術界邀請來到南加州，下飛機的第一天就開始給美國學生上武術課；不久，她和先生創辦弘武金龍學院，教授中國武術和太極。「這些年海外對中國武術的認識更加深入」，她說，很多人不僅是學習中國武術套路和功夫，同時對中國的文化歷史產生濃厚興趣。比如她的學生中，不僅有華人和亞洲孩子，還有一些是混血兒和洋人的後代，孩子們不僅學習武術，也前往中國學習文化和歷史，同時也為中國的留守兒童和青少年介紹美國文化，教授語言，取長補短，相得益彰。

黃琴表示，海外華人孩子對中國武術的熱愛，讓她感動，她的兩位女學生，秦紫桐（Grace Qin）和混血兒Ana Maria Baboescu就曾代表美國，在2019和2020年國際武術聯合會世界武術太極比賽中獲得多項大獎。

聖地牙哥峽谷峰高中11年級華裔學生謝昀融（Leighton Hsieh），在日前...
聖地牙哥峽谷峰高中11年級華裔學生謝昀融（Leighton Hsieh），在日前結束的2021國際武術聯合會世界武術太極比賽中，一人勇奪陳式太極拳和陳式太極劍兩項冠軍。（謝家提供）
秦紫桐（Grace Qin）和混血兒Ana Maria Baboescu，在20...
秦紫桐（Grace Qin）和混血兒Ana Maria Baboescu，在2019和2020年國際武術聯合會世界武術太極比賽中獲得多項大獎。（弘武金龍學院提供）
聖地牙哥華洋孩子們的習武英姿。（黃琴提供）
聖地牙哥華洋孩子們的習武英姿。（黃琴提供）
黃琴教練（右一）和她的學生們。（弘武金龍學院提供）
黃琴教練（右一）和她的學生們。（弘武金龍學院提供）

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