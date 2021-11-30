洛縣華女慢跑時被車撞死

劉洋洋的同事給她設立了眾籌頁面，幫助其夫Wirija辦理後事。（網頁截圖）

33歲的華裔女子劉洋洋（Yang Yang Liu，音譯）在感恩節後的第二天，於洛杉磯縣巴沙迪那市的一條有停車標誌的安靜街道上慢跑時被撞倒，當場死亡。

26日上午11點左右，劉洋洋在她熟悉的路線上慢跑，她通常會慢跑半小時，因此當她中午沒有回來時，劉洋洋的丈夫Joseph Wirija給她發了短信。大約兩個小時後她仍然沒有回來，Wirija開始打電話，打了大約20到30次電話後，下午5點左右一名警察 接了電話，告訴了他這個消息。

據巴市警局巡官Anthony Russo說，當天上午11點19分左右，一名20歲的司機駕駛一輛寶馬328i在Allen街和San Pasqual街沒有遵守停車標誌停車，撞上了劉洋洋。警方認為，這名司機駕駛時速超過30哩。

救護人員趕到現場，但劉洋洋在現場因頭部遭受嚴重外傷死亡。事發的十字路口距離她家僅約1.5哩。涉事司機並沒有被逮捕或傳訊。Russo表示警方正在展開調查，以確定是否存在刑事疏忽，這將促使案件提交給地方檢察官。

劉洋洋的丈夫Wirija十分悲痛，他希望得知更多關於司機的信息，但警方拒絕透露，並告訴他交通事故的調查會持續三到六個月，他難以接受這麼長的時間，認為是可以比這時間更早完成的，「我們只是不希望其他人經歷我們必須經歷的事情」。

但Russo說，對致命車禍的調查可能需要數周、數月，有時甚至超過一年。他補充說三到六個月完全在訴訟時效之內，因為任何指控可以備案。

目前Wirija正在努力應對妻子去世留下的痛苦，過去三天幾乎吃不下飯，睡了大約五個小時。他們倆人結婚僅五年，「婚姻太短暫了」，他表示劉洋洋是他的「靈魂伴侶」和「一切」。Wirija甚至考慮自殺隨妻子而去，他的母親從新加坡 飛來以確保他不會做傻事。而劉洋洋的家人也從她成長的灣區來到南加州 。

根據劉洋洋的領英帳號，33歲的劉洋洋畢業於伯克萊加大大學部，之後又獲得賓大沃頓商學院企管系碩士學位。近年離開了投資銀行的工作，以追求她在媒體行業工作的夢想，她去年開始在亞馬遜工作室的內容戰略團隊擔任高級經理。

據巴市發言人Lisa Derderian，自2007年以來，該市已八次收到要求調查劉洋洋死亡地點的交通安全問題的請求。她表示此地存在「一般安全問題」，這些要求包括停車標誌、人行橫道和減速帶，市府也採取了一系列行動來解決這些問題。2009年，該市增裝了一個標誌，提醒駕駛者在Allen街前方需要停車，並在十字路口的四邊都安裝了人行橫道。一年後又增加了警告司機即將停車的標示板，還增加了停車標誌的大小。