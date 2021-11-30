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影／打砸搶蔓延至洛縣華人聚居城市商家 視頻全都錄

記者邵敏/阿罕布拉市報導
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）

打砸搶案件繼續在南加各地蔓延，華人城市的商家也不幸成為最新的受害者。洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉市（Alhambra）的商家，11月27日（周六）發生打砸搶案件，三名嫌疑人闖入店中並竊取錢財，監控攝像頭拍下了嫌疑人破門而入的過程。

影音來源：被盜商家╱記者邵敏後製

案件發生在27日凌晨3時左右，案發地點位於阿罕布拉市 2130 S. Fremont Ave. 一家名為Michoacana的冰淇淋店內。案發後，記者聯繫到商家，從商家提供的監控視頻中可以看到，當天凌晨2時53分，一名身穿淺色連帽衫，深色長褲的男子出現在店門口，他使用工具很快敲碎了整扇玻璃門，並彎身迅速鑽進店中。

此時，另外兩名身穿黑色連帽衫的嫌疑人出現在畫面中，十幾秒後，他們也相繼進入店中，其中一名嫌疑人手中還拿著一根類似長棍的作案工具。一直停在案發現場門口的是一輛銀色轎車，應該是嫌疑人的車輛。

阿市警方正在調查這起入室盜竊案，警方表示，三名嫌疑人闖入這家冰淇淋店中，並竊取了數額不明的錢財。

案發後，這家被盜的冰淇淋店店員在社交媒體上發布了一條消息表示，「最近整個洛杉磯發生了一連串的搶劫案，不幸的是，我們店成為這一趨勢的受害者。」店家同時提醒附近其他商家、社區民眾保持警惕，以防貴重物品深夜被盜。

對於阿市商家的遭遇，華裔市長黃幼平（Katherine Lee）表示，當地警方將加強巡邏，努力保護市民的生命財產安全。她並指出，近半年來，阿市其他商家及居民家中也曾發生多起入室盜竊案件，加強警力實際上治標不治本，關鍵還在於加州、洛縣的法治需要從嚴，才能從根本上改變目前治安惡化的局面。

11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）

阿罕布拉 洛杉磯 華人

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